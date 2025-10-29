De Honduras a Anfield: Keyrol Figueroa, el potente atacante hondureño que dio el salto al primer equipo del Liverpool

El nombre de <b>Keyrol Figueroa</b> vuelve a acaparar los titulares internacionales luego de ser <b>convocado por primera vez al primer equipo del Liverpool FC de Inglaterra</b>. El joven delantero de apenas 19 años fue incluido este miércoles en la lista de jugadores que encararon los octavos de final de la Carabao Cup, temporada 2025-2026.Su ascenso no solo emociona a los seguidores del club inglés, sino que también reaviva el debate sobre su decisión de representar a la selección de Estados Unidos y no a Honduras, el país de origen de su familia.