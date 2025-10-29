De Honduras a Anfield: Keyrol Figueroa, el potente atacante hondureño que dio el salto al primer equipo del Liverpool

Legionarios

La historia de Keyrol Figueroa: nacido en Honduras, formado en Estados Unidos y la polémica de defender los colores estadounidenses.

    Keyrol Figueroa recibió su primera convocatoria con el poderoso Liverpool de Inglaterra.

    Mario O. Figueroa
2025-10-29

El nombre de Keyrol Figueroa vuelve a acaparar los titulares internacionales luego de ser convocado por primera vez al primer equipo del Liverpool FC de Inglaterra. El joven delantero de apenas 19 años fue incluido este miércoles en la lista de jugadores que encararon los octavos de final de la Carabao Cup, temporada 2025-2026.

Su ascenso no solo emociona a los seguidores del club inglés, sino que también reaviva el debate sobre su decisión de representar a la selección de Estados Unidos y no a Honduras, el país de origen de su familia.

Nacido el 31 de agosto de 2006, Keyrol Figueroa es hijo del histórico defensor hondureño Maynor Figueroa, ex capitán de la Selección Nacional y figura del Wigan Athletic y del propio Hull City en su momento. A pesar de su vínculo directo con el fútbol catracho, Keyrol creció en territorio estadounidense, donde inició su formación futbolística y adoptó una identidad deportiva más cercana al sistema norteamericano. Desde temprana edad mostró un talento innato para el gol, lo que le permitió ser reclutado por las divisiones inferiores del Liverpool, uno de los clubes más prestigiosos del mundo.

(Mario O. Figueroa)

En las categorías juveniles del Liverpool, Figueroa ha destacado como un delantero potente, rápido y con un olfato goleador notable. Ha sido uno de los principales anotadores del equipo Sub-18 en la Premier League juvenil y también ha participado con el cuadro Sub-21, donde su rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico de Jürgen Klopp y ahora del nuevo entrenador Arne Slot. Su reciente convocatoria al primer equipo es vista como una recompensa a su constancia, disciplina y crecimiento dentro de una de las academias más exigentes del fútbol inglés.

La parte más polémica de su carrera surgió en 2023, cuando Keyrol optó por representar a la selección de Estados Unidos en lugar de Honduras, a pesar de ser elegible para ambos países. Esta decisión generó un fuerte debate entre aficionados y periodistas hondureños, quienes esperaban verlo vestir la camiseta de la “H”. Sin embargo, el delantero aclaró en su momento que se siente identificado con el país donde nació y creció, y donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera futbolística.

Con Estados Unidos, Figueroa ha tenido un papel destacado. Participó en el Mundial Sub-17 de la FIFA en 2023 y fue una de las figuras del combinado norteamericano, aportando goles y liderazgo dentro del campo. Su actuación confirmó su potencial internacional y lo consolidó como uno de los jóvenes más prometedores del continente, lo que reforzó la decisión del Liverpool de mantenerlo bajo observación para su eventual debut profesional.

Para muchos en Honduras, la historia de Keyrol Figueroa es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el fútbol catracho en materia de desarrollo y retención de talento. Aunque su sangre y raíces son hondureñas, su formación y proyección se han dado en un contexto muy diferente, con recursos, estructura y oportunidades propias del sistema inglés y estadounidense. Su caso plantea una reflexión sobre cómo potenciar las academias locales para evitar que jóvenes con potencial internacional terminen representando otras banderas.

Hoy, con su convocatoria al primer equipo del Liverpool, Keyrol Figueroa da un paso firme hacia el fútbol de élite. Su historia es la de un joven con raíces hondureñas que ha sabido abrirse camino en Europa, y aunque su elección por Estados Unidos dividió opiniones, su talento no deja dudas.

Keyrol Figueroa portó el dorsal 64 en la fase de octavos de final de la Carabao Cup 2025-2026.

 (Mario O. Figueroa)


