Osasuna propina otra amarga derrota al Levante de Kervin Arriaga: ¡Los "Granotas" se hunden en la tabla de España!

Este nuevo tropiezo profundiza la crisis levantinista, que llegó a su décima derrota en la liga y continúa hundido en el fondo de la tabla con apenas nueve puntos. La situación se complica aún más porque la distancia con sus rivales directos crece: el <b>Real Oviedo</b> suma diez unidades y el <b>Girona,</b> decimoctavo, tiene doce puntos, ampliando a cinco la brecha para salir de zona roja.Por su parte, <b>Osasuna </b>celebró tres puntos que le permiten tomar oxígeno y acercarse de nuevo a la zona media de la clasificación. El equipo navarro mostró orden, eficacia y carácter en casa, aprovechando sus mejores momentos para liquidar el encuentro temprano y manejar el trámite con relativa solvencia en la segunda mitad.<b>Kervin Arriaga</b> completó los 90 minutos y volvió a ser uno de los futbolistas más equilibrados del <b>Levante</b>, aunque su esfuerzo no pudo evitar una nueva caída de un equipo que necesita reaccionar cuanto antes si pretende mantenerse en la primera división española