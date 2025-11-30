Confirmado: Kervin Arriaga ya tiene nuevo entrenador en el Levante y será dirigido por esta leyenda del club

El Levante comunicó este domingo que Vicente Iborra y Álvaro del Moral, entrenador del equipo filial, asumirán la dirección del primer equipo a partir de este lunes después de haber destituido a Julián Calero. El Levante ha relevado al entrenador Julián Calero este domingo tras la derrota contra el Athletic club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos.

En el comunicado, el Levante indicó que Iborra y Del Moral se estrenarán en la sesión de entrenamiento de este lunes, cuando está previsto que la plantilla se ejercite desde las 9:30 horas en la ciudad deportiva del Levante. Tras retirarse como futbolista el pasado verano, Iborra inició una nueva etapa en el club como asistente principal de Julián Calero, mientras que Del Moral comenzó su andadura como entrenador en los banquillos de la cantera del Levante y actualmente dirige al Atlético Levante UD, en Tercera RFEF.

"Voy a salir de la misma forma en la que entré, con una sonrisa y agradecido"



El técnico Julián Calero, que este domingo fue destituido como entrenador del Levante, aseguró tras conocer su marcha del club que va salir de la entidad de la misma forma en la que entró, "con una sonrisa y agradecido". El Levante ha informado la destitución del entrenador Julián Calero este domingo después de la derrota contra el Athletic club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos. "Uno siempre está fastidiado con estas cosas, pero solo tengo palabras de agradecimiento para todos y así va a ser y voy a salir de la misma forma en la que entré, con una sonrisa y agradecimientos, ni más ni menos", dijo desde su coche a los periodistas que le esperaban a la salida de la ciudad deportiva de Buñol tras dirigir su última sesión de entrenamiento. También aseguró que le habían comunicado su destitución "como han podido", porque "hoy en día con las redes sociales la situación no es sencilla, pero me lo han comunicado bien tanto -el máximo accionista- Pepe -Danvila- como -el presidente- Pablo -Sánchez-". "No tengo ninguna queja", agregó al respecto.