Confirmado: Kervin Arriaga ya tiene nuevo entrenador en el Levante y será dirigido por esta leyenda del club

<br />Además, <b>Calero </b>indicó que este lunes se despedirá. "Charlaré con todos y agradeceré el cariño y los momentos muy buenos que hemos vivido aquí y los menos buenos como hemos tenido". También aseguró que se va siendo un levantinista más, porque eso es "algo que se clava en el alma y ya no sale", manifestó.Tras perder en la tarde del sábado con el Athletic Club en casa (0-2), el consejo de administración del Levante se reunió de urgencia en el Ciutat de València para analizar la situación de su entrenador, Julián Calero, y a la finalización de la misma no se garantizó su continuidad y en voz de su presidente se comunicó que este domingo se seguiría analizando, aunque finalmente Calero ha dejado ser entrenador del Levante.