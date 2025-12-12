Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Rueda vs Róchez "Fueron cosas muy raras"
Descargar Aquí
Mas Portadas
Cruces de la muerte en la Champions de Concacaf
Otra corona al rey del mundo
Orinson Amaya, el fútbol de Honduras te va a extrañar
Orinson Amaya será un "Presidente Eterno"
Pulso de Killers en el Apertura 2025
Marathón cumple 100 años de fundación. ¡El Monstruo ya tiene un siglo!
Edrick Menjívar recalca que no volverá a la Selección
Honduras queda fuera de un mundial una vez más
Costa Rica vs Honduras: nos jugamos el boleto al Mundial 2026
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Rubilio Castillo lanzó dardo a Rueda, se ilusiona con Marathón, sus palabras a "Yío" Puerto: "Fue algo difícil"
Videos
Luis Vega no se fía de Real España y se emociona por el formato de triangular: "Motagua se transforma en estas instancias"
Videos
¡Al estilo de Europa! Así pulen los camerinos del Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa
Videos
Lavallén deja claro que no hay partido fácil en la liguilla y palpita el duelo ante Platense: "Va a ser un rival muy duro"
Videos
Samuel García vuelve a la carga por la presidencia de Federación y grita por renuncias: "En Costa Rica ya hubo cambios"
Videos
Tigres le pega primero a Toluca y quiere evitar el bicampeonato en la Liga MX
Videos
Tilguath, cabizbajo en conferencia tras el baño de Marathón: "El fútbol no es de güevos porque todos tenemos dos"
Videos
Marathón golea al Olancho FC por la Triangular Final y se enfila rumbo a la finalísima de la Liga Nacional de Honduras
Videos
Así están puliendo los camerinos del Juan Ramón Brevé Vargas
Videos
Christian Andrés, presidente de Platense: Ofertas por "Yío" Puerto y su curiosa llegada al Tiburón
Videos
La pantalla de primer mundo que instalarán en el Estadio Chelato Uclés
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
EN FOTOS
¡Al estilo de Europa! Así pulen los camerinos del Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa
DESENLACE
Caso Arnold Peralta: el desenlace del autor acusado de asesinar al exfutbolista y esta es la condena que recibió en USA
EN FOTOS
El error del árbitro y el VAR en la final de la Liga MX, la fiesta de Tigres y el gran señalado de la derrota de Toluca
FARÁNDULA DEPORTIVA
Pep Guardiola recibe una de las peores noticias de su vida después de haber humillado al Real Madrid