Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Orinson Amaya será un "Presidente Eterno"
Descargar Aquí
Mas Portadas
Pulso de Killers en el Apertura 2025
Marathón cumple 100 años de fundación. ¡El Monstruo ya tiene un siglo!
Edrick Menjívar recalca que no volverá a la Selección
Honduras queda fuera de un mundial una vez más
Costa Rica vs Honduras: nos jugamos el boleto al Mundial 2026
La H se llena de fe previo a la batalla ante Costa Rica
¡Honduras muerde el polvo en Nicaragua y perdió la opción de clasificar al Mundial!
Honduras, que se repita el sueño mundialista
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Detalles sobre el sensible fallecimiento del presidente de Marathón, Órinson Amaya.
Videos
Rolin Peña revela detalles sobre el fallecimiento de Orinson Amaya: "Lo trajeron con un fuerte dolor en su pecho"
Videos
Elecciones Generales 2025: una mujer fue detenida en San Pedro Sula por presuntamente cometer crimen electoral
Videos
Xabi otra vez al limbo: Real Madrid tropieza y deja de ser líder de la Liga Española a manos del Barcelona
Videos
Semifinales listas: Cruz Azul derrumba a Chivas; Chicharito Hernández fue villano
Videos
Flamengo se corona campeón ante Palmeiras y se convierte en el equipo brasileño con más títulos de Copa Libertadores
Videos
¡Polémica en Copa Libertadores! La roja clara que perdonó el árbitro a futbolista del Flamengo ante Palmeiras en la final
Videos
Técnico del Levante sorprende con revelación sobre Kervin Arriaga tras perder ante Athletic Bilbao en la Liga de España
Videos
¡Alverca recupera a su guerrero! Julián Martínez vuelve y el equipo se mete en la pelea por puestos europeos
Videos
Phil Foden se luce con doblete y el Manchester City se acerca a la cima de la Premier League
Videos
¡Drama en el Victoria! Jhon Jairo López ruega apoyo por atraso salarial: "Viene diciembre y queremos llevar algo a nuestras casas"
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
Talento catracho
¡Dos juegan para la Selección de España! Los jóvenes elegibles por Honduras que juegan en el país europeo
Votaciones
¿Qué jugadores no ocultaron su voto? Personajes e influencers participaron en elecciones generales de Honduras
¡increíble!
Ex portero del PSG revela lo que nadie sabía de Neymar y quedó asustado al conocerlo: "Fui al baño; pero con la puerta abierta"
Barcelona
De ganar todo con el Barcelona a profesor de Havard: el motivo que cambió su vida y de esto dio cátedra: "Es un honor"