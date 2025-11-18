Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Portada Digital
Honduras queda fuera de un mundial una vez más
Descargar Aquí
Mas Portadas
Costa Rica vs Honduras: nos jugamos el boleto al Mundial 2026
La H se llena de fe previo a la batalla ante Costa Rica
¡Honduras muerde el polvo en Nicaragua y perdió la opción de clasificar al Mundial!
Honduras, que se repita el sueño mundialista
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Rueda responde al 'Fantasma' Figueroa
La culpa no es de ustedes
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Honduras queda fuera del Mundial: ¿Quiénes son los culpables del mayúsculo fracaso?
Videos
Aficionados de Honduras y Costa Rica enfurecen tras eliminación del campeonato Mundial 2026
Videos
Periodistas de DIEZ reaccionan a la eliminación de Honduras del Mundial 2026
Videos
Reinaldo Rueda rompe en llanto tras el fracaso de Honduras rumbo al Mundial: "El fútbol nos da una lección de humildad"
Videos
¡Fracaso total! La Selección de Honduras empata con Costa Rica y los dos quedan fuera del Mundial 2026
Videos
¡Keylor Navas amarga a Honduras! Andy Nájar lo fulminó y el portero respondió con altura
Videos
¡Casi gol! Luis Palma estuvo cerca de vencer a Keylor Navas y estrelló el balón en el poste
Videos
El Pollo tico llega al Nacional y asegura que su selección vencerá a Honduras
Videos
Secretario de la FFH revela lo que Honduras ha cuidado para enfrentar a Costa Rica y deja claro: "Es ahora o nunca"
Videos
El ambientazo que se vive en el Estadio Nacional de Costa Rica previo al juego contra Honduras
Videos
Héctor Vargas se sincera ante la posibilidad de Honduras de clasificar al Mundial
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
Copa del Mundo
United 2026: ganaron con un gol de chilena y otro de medicancha en el 90+9 para clasificar a un Mundial después de 28 años
¡Hermosas!
¿Quién es la Miss Honduras que sigue a la Bicolor? Ticas y catrachas desbordan belleza
RUMBO AL MUNDIAL 2026
Mundial 2026: la razón por la que Cristiano Ronaldo visitará a Trump en la Casa Blanca: ¿Por qué CR7 no podía entrar a USA?
"Final de muerte"
Periodista de Panamá se burla de Honduras y la prensa se ilusiona con la H: "Con el ánimo golpeado, pero con la ilusión intacta”