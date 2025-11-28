Pulso de Killers en el Apertura 2025

Estadisticas de ligas
Marathón cumple 100 años de fundación. ¡El Monstruo ya tiene un siglo!
Edrick Menjívar recalca que no volverá a la Selección
Honduras queda fuera de un mundial una vez más
Costa Rica vs Honduras: nos jugamos el boleto al Mundial 2026
La H se llena de fe previo a la batalla ante Costa Rica
¡Honduras muerde el polvo en Nicaragua y perdió la opción de clasificar al Mundial!
Honduras, que se repita el sueño mundialista
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Liga Nacional
Elison Rivas aclara la turbulencia que hay en Olimpia y defiende a la Selección de Honduras: "No fue un ridículo"
"No estoy enterado de nada": Emmanuel Hernández pasa la pelota al Olimpia por salidas de José García y Kevin López
¡Espantoso contrarremate! Así fue el penal errado por "Droopy" Gómez en el Lobos vs Motagua
Lavallén señala de polémico el triunfo de Olimpia ante Marathón y palpita la liguilla: "Queremos llegar lo más alto"
Marathón arrolla al colista Choloma y da un golpe de autoridad por el segundo lugar del Apertura 2025
¡Revelado! La razón por la que Rubilio Castillo no fue uniformado en el Marathón vs Choloma en el Morazán
Mundial Sub-17: Portugal le gana a la cenicienta del torneo y se coronan campeones del mundo por primera vez en la historia
Brasil, con uno menos, perdió el tercer lugar del Mundial Sub-17 ante Italia y se fue con las manos vacías a casa
Samuel Caballero manda duro dardo a Reinaldo Rueda tras la eliminación de Honduras: "Dejó mucho que desear"
Real España, en un juego de bostezo, triunfa contra Génesis PN con solitario gol del brasileño Gustavo Moura
Carlos Pavón: "nunca tuvieron respeto a la afición... esta generación tuvo respaldo y aún así estuvieron light”
FICHAJES: Olimpia con 3 bajas confirmadas, decidido el futuro de Pedro Troglio y Espinel; Motagua rechaza futbolista
¡Ya son 91 canchas! Condepor inaugura recinto deportivo en Marale, Francisco Morazán
Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
"Ya dijo si": Real Madrid cierra fichaje, se fue del Barcelona a Inglaterra y giro inesperado con Nico Williams