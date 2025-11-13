Estadisticas de ligas
Honduras, que se repita el sueño mundialista
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Rueda responde al 'Fantasma' Figueroa
La culpa no es de ustedes
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Copa Centroamericana: Real España se elimina solo en la tanda de penales
Motagua fracasa y también se queda fuera de la Champions de Concacaf
Videos
Presidente del Olimpia, Rafa Villeda, confirma que desean renovar a Espinel y lo que pasará con el futuro de Dereck Moncada
Videos
Rafa Villeda revela el premio que recibirán los seleccionados si clasifican al Mundial: "Es una linda oportunidad que tenemos"
Videos
Directivos de la FFH arropan a la Seleción de Honduras y revelan lo que hablan en la intimidad con los futbolistas antes enfrentar a Nicaragua.
Videos
Aficionados hondureños comienzan a invadir Nicaragua previo al duelo ante la Bicolor
Videos
¡Bonita sorpresa! Luis Palma recibe visita de su amigo y excompañero del CDS Vida, Richard Rodríguez
Videos
Honduras presenta dos jugadores lesionados que no trabajaron con el grupo en último entrenamiento antes de medirse a Nicaragua.
Videos
¡Eliminatoria al rojo vivo! Panamá aterriza en Guatemala en medio de un recibimiento intimidante
Videos
Rueda responde a "Paté" Centeno y revela dos tocados de Honduras ante Nicaragua: "Esto se resuelve en las dos jornadas"
Videos
¿Honduras o Costa Rica al Mundial? Prensa de Nicaragua predice el juego eliminatorio en Managua
Videos
Gustavo Roca, periodista de Diez, le responde al "Fantasma" Figueroa: "Es un irrespetuoso y misógino"
Videos
Tato Saybe no esconde su molestia por los árbitros del VAR ante Nicaragua y aclara la polémica con Espinel: "Fue un tema raro"
EN FOTOS
Otro futbolista caído en la Selección de Honduras: defensor central se lesiona y no entrena a horas del duelo ante Nicaragua
Todo aumentó
El millonario premio que Honduras se embolsaría si clasifica al Mundial 2026
EN FOTOS
¡Marathón tendrá tres leyendas! Así oficializó la boletería para el duelo ante Pachuca por el centenario
Amante de otros deportes
Así es la bella periodista que fue atacada verbalmente por el "Fantasma" y se defendió