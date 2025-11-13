Estadisticas de ligas
¡Honduras muerde el polvo en Nicaragua y perdió la opción de clasificar al Mundial!
Descargar Aquí
Mas Portadas
Honduras, que se repita el sueño mundialista
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Rueda responde al 'Fantasma' Figueroa
La culpa no es de ustedes
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Copa Centroamericana: Real España se elimina solo en la tanda de penales
Rueda revela los pecados de Honduras ante Nicaragua y responde al descartar a José Mario Pinto: "Hoy fue la noche negra"
Videos
¡Guatemala, adiós! Panamá ganó y tocó las puertas de ir a su segundo Mundial
Videos
Haití no cree en nadie y derrota a Costa Rica en su casa: pone de cabeza el grupo B de la Eliminatoria de Concacaf
Videos
Periodistas de DIEZ atizan contra la Selección de Honduras
Videos
Una noche negra en Managua, Honduras queda al borde del abismo y se juega la vida en Costa Rica
Videos
¡Damos vergüenza! Honduras fue un fantasma ante Nicaragua y perdió de clasificarse hoy al Mundial
Videos
¡Nicaragua no perdonó! Así doblegó Bancy Hernández a Édrick Menjívar que perdió el invicto en la Eliminatoria
Videos
Tyson Núñez analiza el duelo ante Nicaragua y manda mensaje especial: "Tiene que ser un día histórico"
Videos
El Salvador fracasa: no va al Mundial 2026 y Surinam sueña con el boleto directo
Videos
De La Lima, La Ceiba, Choluteca, SPS y Tegucigalpa: los hondureños se sienten locales en Managua
Videos
Militarizado el estadio Nacional de Managua. Fuerzas Especiales y equipos Antimotines blindan el estadio Nacional de Managua.
¡AMBIENTAZO!
Furor catracho en Managua, la fiesta que prepara Honduras si clasifica al Mundial y chica de Nicaragua roba suspiros
Mundial 2026
Haaland logra el récord que ni Messi ni Cristiano habían conseguido en toda la historia: Noruega acaricia el Mundial 2026
En Brasil
Oscar dos Santos recibe una de las peores noticias de su vida y esta fue la respuesta que dio a sus 34 años: "Podría..."
reacción prensa
"Que se repita el sueño" "pongan huev**": la prensa reacciona motivada a la clasificación de Honduras al Mundial 2026