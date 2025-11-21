Estadisticas de ligas
Edrick Menjívar recalca que no volverá a la Selección
Honduras queda fuera de un mundial una vez más
Costa Rica vs Honduras: nos jugamos el boleto al Mundial 2026
La H se llena de fe previo a la batalla ante Costa Rica
¡Honduras muerde el polvo en Nicaragua y perdió la opción de clasificar al Mundial!
Honduras, que se repita el sueño mundialista
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Rueda responde al 'Fantasma' Figueroa
La culpa no es de ustedes
Liga Nacional
Valencia, con golazo de chilena de Hugo Duro, se queda con el derbi y hunde al Levante de Kervin Arriaga
Videos
Emilio Izaguirre propone DT para la 'H' y sin pelos en la lengua apuntó: "Los que manejan el fútbol hondureño, no saben nada”
Videos
Javier López dice lo que debe corregir el fútbol de Honduras tras fracaso y lamenta la baja asistencia en el Motagua-Olancho
Videos
Menjivar confirma su retiro de Honduras, desmiente a Rambo y su postura sobre Troglio a la "H": "Estaré golpeado hasta que me muera"
Videos
Tilguath explota tras perder ante Motagua, el dardo a Honduras y carga contra jugadores del Olancho: "Uno se encachimba"
Videos
Hansi Flick impacta a todo el Barcelona con la respuesta más esperada sobre Lionel Messi: "Disfruté de..."
Videos
Motagua doma a los potros del Olancho FC y con remontada se posiciona tercero en la tabla de posiciones del Apertura 2025
Videos
La decisión que tomó el técnico del Levante sobre Kervin Arriaga luego de ser eliminado del Mundial 2026 con Honduras
Videos
Reinaldo Rueda reaparece en Honduras dos días después de la eliminación de la Bicolor rumbo al Mundial 2026
Videos
"Droopy" Gómez sorprende y confirma su "nuevo" trabajo en San Pedro Sula: "Viene el fichaje más grande del año"
Videos
Alexis Mendoza aclara si le pidieron perder tiempo a Menjívar y revela los pecados de Honduras ante Costa Rica
DATOS, NO OPINIONES
Los europeos marcan diferencia en Concacaf: los técnicos que clasificaron al Mundial 2026; ¿de dónde son los eliminados?
EL LISTADO
Del fútbol a la política: la lista de exjugadores y técnicos que sobresalen para las elecciones generales 2025 de Honduras
LOS DETALLES
Conocé la nueva casa de Mauricio Dubón, los Bravos de Atlanta: Ídolos, estadio, latinos que jugaron ahí y su nuevo mánager
NUEVA CAMADA
Los nuevos rostros jóvenes que Honduras puede probar rumbo al Mundial 2030; ¿Convencerán a Keyrol Figueroa?