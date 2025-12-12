¡Locura por Messi! Un regalo gigante para el campeón del mundo a su llegada a India

Lionel Messi arribó con sus compañeros Luis Suárzy Rodrigo de Paul al continente asiático.
Lionel Messi arribó con sus compañeros Luis Suárz y Rodrigo de Paul al continente asiático. Fotos EFE y redes sociales.
Varios aficionados muestran sus entradas para la el evento en Calcuta (India) de la gira india del futbolista argentino Lionel Messi este viernes. Junto a Luis Suárez y Rodrigo de Paul participan en esta gira que cuenta con eventos el 13 de diciembre en Calcuta e Hyderabad, Bombay el 14 y Nueva Delhi el 15 de diciembre.
Vendedores hacen sus negocios con venta de camisas, banderas y demás accesorios con la imagen de Lionel Messi en las calles de Calcuta.
Artículos de Lionel Messi a la venta antes del Tour GOAT por la India, en vísperas de su llegada a Calcuta, India.
Un hombre posa con una entrada para el Tour GOAT de Lionel Messi en la víspera de su llegada a Calcuta, India, el 12 de diciembre de 2025.
Artículos de Lionel Messi a la venta antes del Tour GOAT por la India y muchos las compran esperando un autógrafo del crack argentino.
De todas las imágenes posibles de Lionel Messi se venden en India, es una locura el arribo del argentino.
Las camisas de Lionel Messi con la copa del mundo se venden como pan caliente por las calles de Calcuta.
De todos los accesorios curiosos de Lionel Messi sobresalen en las tasas, con las banderas de Argentina e India.
La gente compra entradas para el Lionel Messi GOAT India Tour y no perderse detalles.
Prácticamente se han montado museos con muchas imágenes de Lionel Messi, sobresalen en Calcuta.
Hasta el mismo Messi se sorprende de ver todo lo que se ha implementado con su llegada a India.
Un cartel de Lionel Messi destaca como lo hacen muchos en las avenidas de Calcuta.
Los vendedores exhiben artículos a la venta del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.
India le realizó una enorme estatua a Lionel Messi, mismo que la estará inaugurando.
La estatua es de 21 metros, un tamaño considerable y el más alto de la Pulga en el mundo.
Las imágenes han destacado por las redes sociales, será inaugurado y muchos lo han mantenido sin verse.
La Pulga es un ídolo en la India donde el fútbol ha ido ganando espacio en la nación asiática.
Lionel Messi llegó este viernes por la noche, pero siendo sábado a la ciudad de Calcuta, India.
Con mucho estilo se dio la llegada de Lionel Messi, quien está acompañado por sus compañeros del Inter Miami: Luis Suárez y Rodrigo de Paul.