¡Sorpresa! Primer fichaje a la vista del Real Madrid para la temporada 2026-2027

En el campamento del Real Madrid no la pasan bien debido a los malos resultados de Xabi Alonso como técnico.

2025-12-12
    En el campamento del Real Madrid no la pasan bien debido a los malos resultados de Xabi Alonso como técnico. Y ya comienzan a salir los nombres de refuerzos para la próxima temporada. Fotos EFE.
    El punto de quiebre vino a ser la dolorosa derrota contra el Manchester City por 2-1 por la Champions League.
    Y el domingo tienen un duelo fundamental en su proyecto de visita frente a Alavés desde las 2 de la tarde, hora de Honduras.
    El mundo se le ha venido encima a Xabi Alonso debido a que no la pasan bien en la temporada.
    Además en el Real Madrid señalan conflictos internos de la plantilla con el novel entrenador español.
    Sin embargo, la directiva del Real Madrid también planifica a largo plazo y podrían tener una fichaje de alta calidad en los próximos meses.
    Y los aficionados del Real Madrid están felices ante los halagos que han recibido por parte de una de las estrellas de Europa en estos momentos.
    Rodrygo Goes sería una de las bajas en el ataque para abrir la puerta a uno de los delanteros más letales de la actualidad.
    ‘El Androide’ sigue siendo de los mejores jugadores del planeta y así lo reflejan sus escandalosas cifras con el Manchester City tanto en Premier League como en la UEFA Champions League.
    Este nivel lo ha mantenido siempre en la órbita del Real Madrid quien usualmente se caracteriza por fichar a las grandes estrellas del fútbol mundial para reunirlas dentro de una constelación blanca que no siempre termina de gustar y con un rendimiento preocupante para sus aficionados.
    Tras el partido de fase de liga este miércoles entre el Real Madrid y el Manchester City, Haaland volvió a jugar en el templo blanco de la capital española donde inclusive anotó de penal el gol de la victoria para los ‘ciudadanos’.
    Al término del partido fue consultado sobre sus sensaciones de jugar en uno de los estadios más míticos del planeta a lo que respondió con una gran sonrisa: “El Bernabéu es un lugar en el que quieres jugar siempre. Mira esto! Es increíble de verdad”.
    La alegría del noruego al ser consultado por el estadio blanco fue evidente, lo que ha destapado nuevamente los rumores sobre el sueño del atacante por vestirse de blanco.
    Tomando en cuenta los diferentes rumores que lo han vinculado en los últimos años tanto al Barcelona como al Real Madrid, Haaland dio motivos para desatar la ola de rumores.
    Haaland pasa por un momento excepcional registrando ya 21 goles en 21 partidos durante la presente temporada.

    El noruego se ha confirmándo así como un delantero letal frente a la portería y que siempre genera un gran dolor de cabeza para los defensores rivales por sus cualidades a la hora de desmarcarse.