Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Portada Digital
La H se llena de fe previo a la batalla ante Costa Rica
Descargar Aquí
Mas Portadas
¡Honduras muerde el polvo en Nicaragua y perdió la opción de clasificar al Mundial!
Honduras, que se repita el sueño mundialista
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Rueda responde al 'Fantasma' Figueroa
La culpa no es de ustedes
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Luis Palma y su bonito gesto con aficionados hondureños que esperaron por muchas horas en el hotel de concentración
Videos
Aficionados hondureños denominados “Los masoquistas” viajaron desde Santa Bárbara para apoyar a la Bicolor
Videos
Nahún Bonilla, el hondureño que tiene más de 10 años viviendo en Costa Rica y así guarda los recuerdos de la Bicolor
Videos
Aficionados hondureños esperan a la selección en el hotel de concentración en Costa Rica: "Tenemos que ir en el barco"
Videos
Alejandro Reyes y el detalle que lo unirá toda la vida a Costa Rica y habla de la Selección de Honduras: "Están seguros de que nos ganarán"
Videos
El chef tico que atiende a Honduras y la familia catracha que le cambió la vida: "Los conocí cuando perdí a mis padres"
Videos
¡Batacazo en Danlí! El modesto Estrella Roja vence a Real Sociedad en la ida de la final de la Liga de Ascenso
Videos
¡Ayudín para México! El "Tri" se estrella contra Uruguay en amistoso marcado por la polémica en Torreón
Videos
Juan Carlos Obregón da el bombazo en Estados Unidos: La USL lo galardonó con el premio a Mejor Jugador del Año
Videos
Aficionados de Costa Rica lanzan su pronóstico para el juego contra Honduras rumbo al Mundial
Videos
Burbara se sincera tras las polémicas salidas de Moya y Alvarado: "El que le falte el respeto al Real España, no seguirá"
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
ELIMINATORIA MUNDIALISTA
En Costa Rica explotan contra Miguel Herrera y los dan por eliminados previo al duelo ante Honduras: "Me daría verguenza"
POLÉMICA
Escándalo en México: 'Chiquidrácula', árbitro mundialista, fue detenido por gravísimo delito
EN FOTOS
Honduras presente: así fue el show de medio tiempo en el NFL Madrid Game y homenaje a Cristiano Ronaldo en el Bernabéu
EN FOTOS
¿Pelonearon a Dereck? Luis Palma sorprende con exótico look, ¡Honduras entrenó por última vez en suelo catracho!