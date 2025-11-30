Internacionales

Real Madrid recibe la noticia que tanto esperaba y se refuerza con cuatro cracks para darle un golpe de autoridad al Barcelona

Militao y Rüdiger regresan a una convocatoria sin Asencio ni Huijsen. Otros dos también regresan a la convocatoria.

    Real Madrid ya lo ha confirmado en su página oficial para el partido contra Girona en la Liga Española.

     Kevyn Oseguera
2025-11-30

El regreso de Éder Militao y Antonio Rüdiger, recuperados con urgencia para jugar en Montilivi ante el Girona este domingo (2:00 P.M), salvan los problemas de Xabi Alonso en el centro de la zaga del Real Madrid, donde sigue sin poder contar con Dean Huijsen y David Alaba, y se suma la baja de Raúl Asencio en una convocatoria en la que regresan Thibaut Courtois y Franco Mastantuono.

Los problemas que sufre el Real Madrid en el centro de la defensa en noviembre no cesan. Cerrará el mes sin Raúl Asencio, baja por gastroenteritis en Girona. Xabi Alonso sigue sin poder contar con Huijsen, por una sobrecarga en el muslo izquierdo, ni con David Alaba, con un problema en el sóleo derecho. Dani Carvajal completa la lista de bajas madridistas para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.

En el capítulo de novedades, Xabi Alonso recupera a Thibaut Courtois, que no pudo jugar ante Olympiacos en la Liga de Campeones por un proceso vírico, y cambia en el tercer portero con la entrada de Sergio Mestre por Fran González y Javi Navarro.

Junto al retorno de Militao, tras un problema muscular en el aductor sufrido con Brasil, y el alemán Rüdiger, que deja atrás una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, también da el paso para ser citado el argentino Franco Mastantuono, mejorado de la pubalgia que le obligó a parar.

La lista de convocados del Real Madrid para la jornada 14 de LaLiga la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

