Real Madrid recibe la noticia que tanto esperaba y se refuerza con cuatro cracks para darle un golpe de autoridad al Barcelona

En el capítulo de novedades<b>, Xabi Alonso </b>recupera a Thibaut Courtois, que no pudo jugar ante Olympiacos en la Liga de Campeones por un proceso vírico, y cambia en el tercer portero con la entrada de <b>Sergio Mestre por Fran González y Javi Navarro.</b>Junto al retorno de <b>Militao,</b> tras un problema muscular en el aductor sufrido con Brasil, y el alemán Rüdiger, que deja atrás una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda, también da el paso para ser citado el argentin<b>o Franco Mastantuono</b>, mejorado de la pubalgia que le obligó a parar.