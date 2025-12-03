Chelsea se cae a pedazos y Arsenal festeja: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

El<b> Leeds United </b>consiguió una victoria importantísima tras vencer al <b>Chelsea </b>(3-1), que fue castigado por dos graves errores defensivos que le alejan del liderato, y consigue tres puntos valiosos para salir del descenso.Los locales fueron muy superiores y se impusieron gracias a los goles de<b> Jaka Bijol, Ao Tanaka y de Dominic Calvert Lewin,</b> mientras que <b>Pedro Neto </b>acortó distancias en el minuto 50 cuando el partido iba 2-0.La única nota positiva para los de <b>Enzo Maresca</b>, que se quedan a nueve puntos del Arsenal, que es el líder, fue la vuelta de Cole Palmer, que debido a varios problemas físicos, solo había podido disputar tres encuentros de <b>Premier League.</b>