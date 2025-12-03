Chelsea se cae a pedazos y Arsenal festeja: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

El Leeds United consiguió una victoria importantísima tras vencer al Chelsea (3-1), que fue castigado por dos graves errores defensivos que le alejan del liderato, y consigue tres puntos valiosos para salir del descenso. Los locales fueron muy superiores y se impusieron gracias a los goles de Jaka Bijol, Ao Tanaka y de Dominic Calvert Lewin, mientras que Pedro Neto acortó distancias en el minuto 50 cuando el partido iba 2-0. La única nota positiva para los de Enzo Maresca, que se quedan a nueve puntos del Arsenal, que es el líder, fue la vuelta de Cole Palmer, que debido a varios problemas físicos, solo había podido disputar tres encuentros de Premier League.

Los locales comenzaron por todo lo alto y arrinconaron a un Chelsea, que bloqueó hasta tres disparos en los primeros cinco minutos, y en uno de ellos, propició el córner que iba a provocar el primer tanto del encuentro. Anton Stach colocó un centro preciso para que Bijol, tras zafarse de su marca, cabecease en el primer palo, que Robert Sánchez no estuvo acertado y no consiguió sacar el balón. Los saques de esquina estaban siendo una pesadilla para los visitantes, que estuvieron a punto de recibir el segundo, de nuevo a balón parado, tras un testarazo de Pascal Struijk. El Chelsea, que realizó rotaciones en defensa al cambiar los dos centrales, siguieron siendo acosados por el Leeds, que pudo aumentar la diferencia con un disparo de Tanaka, que iba a ser protagonista minutos después. Primero, Liam Delap, que salió en el lugar del brasileño Joao Pedro, probó fortuna desde lejos, pero su disparo no encontró portería. Antes del descanso, apareció de nuevo Tanaka, que aprovechó un fallo de Tosin Adarabioyo y después de Enzo Fernández, para recibir el esférico de Jayden Bogle, y desde fuera del área, fusilar el arco del guardameta español.

Enzo Maresca buscó alternativas y volvió a cambiar por segundo partido consecutivo a Estevao en el descanso para dar entrada a Pedro Neto, que iba a recortar diferencias cinco minutos después. Tras una jugada combinativa, el portugués remató a la red un centro de Jamie Gittens para que los 'Blues' confiaran en la remontada. El tanto les dio fuerzas y Delap volvió a desaprovechar otra oportunidad, mientras que el linier anuló un tanto de Lukas Nmecha, que hubiera supuso el 3-1. En el minuto 61, Cole Palmer, que esta temporada sólo ha podido jugar tres partidos en la Premier League, entraba al campo después de recuperarse de una lesión en el dedo meñique en un accidente doméstico. El inglés, cuando apenas llevaba siete minutos sobre el campo, desaprovechó una ocasión clara para poner el empate cuando su remate, desde el punto de penalti, se fue desviado. Este fallo lo iba a pagar muy caro el Chelsea, ya que tras un nuevo fallo estrepitoso de Adarabioyo, que perdió el balón en el área pequeña, iba a ser aprovechado Noah Okafor, que se topó con Robert Sánchez, aunque el rechace lo recogió Calvert-Lewin para mandar el balón a la red. Los 'Blues' intentaron reducir distancias, pero fueron incapaces de crear ocasiones claras de gol.



El Leeds United sale del descenso, con tres puntos sobre el West Ham, con un partido menos, mientras que el Chelsea se queda con 24 unidades, a nueve del Arsenal, que este miércoles venció al Brentford (2-0).

Merino y Raya siguen sumando para el Arsenal

Un gol de Mikel Merino, que asistió a Bukayo Saka en el segundo gol, y una parada providencial de David Raya, fueron claves en la victoria de los 'Gunners', que se mantienen el liderato y la renta de cinco puntos sobre el Manchester City, ante el Brentford. En un partido discreto del Arsenal, faltó de ideas en ataque, los de Mikel Arteta consiguieron una victoria importante para seguir en lo más alto de la tabla. Merino, que jugó de nueve, aprovechó un centro preciso de Ben White tras un taconazo de Noni Madueke para adelantarse a Ethan Pinnock y batir con un cabezazo picado a Caoimhin Kelleher. Diez minutos después, Raya, que consiguió salvó el empate tras una sensacional estirada a remate de Kevin Schade, que tras tocarla, el balón se topó con el larguero. Ya en el descuento, Saka, que salió en la segunda mitad, aprovechó un pase de Merino para poner el tanto de la sentencia. El partido comenzó con un dominio claro de los locales, que contaron de nuevo con las bajas de William Saliba y Gabriel en la zaga y sufrieron la lesión de Cristian Mosquera por problemas físicos, ante un Brentford, sin Igor Thiago, segundo máximo goleador de la Premier que esperaba en el banquillo, muy encerrado atrás. Los de Mikel Arteta, que también dejó en el banquillo a Eberiche Eze, iban a aprovechar su primera ocasión, a los once minutos de juego, que terminó en el gol del pamplonica Merino, que ya marcó la semana pasada en el empate ante el Chelsea, sumó su tercera diana en el torneo doméstico. La banda derecha era un peligro constante con las asociaciones entre Madueke y White, que abarcaban todas las acciones ofensivas del Arsenal. Ambos pudieron aumentar la ventaja, pero el disparo de Madueke se topó con Kelleher y el de White se fue al lateral de la red y en la primera de los visitantes pudo llegar el empate.