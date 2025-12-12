Brasil ya tiene entrenador para el Mundial 2030: la sorpresa que se ha llevado Ancelotti apenas seis meses de asumir el cargo

Llegó en junio de 2025 con la misión inmediata de sellar el boleto al Mundial 2026, y no solo lo logró, sino que también dejó tan buenas sensaciones que la dirigencia decidió adelantar las gestiones para ampliar su contrato.

Carlo Ancelotti apenas suma seis meses al mando de la selección de Brasil, pero su futuro ya se ha convertido en uno de los asuntos centrales dentro de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Diversos medios brasileños y europeos afirman que la CBF trabaja para ofrecerle al técnico italiano un acuerdo que lo mantenga en el cargo hasta 2030, acompañado de un salario que lo convertiría en el entrenador mejor pagado entre las selecciones nacionales. La propuesta, impulsada por el presidente Samir Xaud, forma parte de un plan a largo plazo que pretende consolidar un ciclo extenso con Carletto al frente.

En el plano deportivo, Brasil aún muestra altibajos propios de un equipo en plena reestructuración. Los recientes marcadores, 1-1 ante Túnez, una derrota 3-2 contra Japón y un cierre discreto de Eliminatorias que dejó a la Canarinha en el quinto lugar con 28 puntos, generan dudas antes del Mundial, donde el equipo buscará volver a coronarse después de 24 años de sequía.

Pese a esas irregularidades, la confianza en Ancelotti no ha disminuido. El técnico ya había insinuado su disposición a seguir cuando habló en noviembre, tras vencer a Senegal: “No hemos conversado, pero podría pasar. Me siento muy bien aquí... Si la idea es continuar, no habrá problema”. Incluso lanzó una broma sobre las negociaciones: “Un contrato antes del Mundial es más barato; después puede salir más caro”.