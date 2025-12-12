Slot impacta con lo que dijo de una posible salida de Salah y revela lo que hará con el futbolista: "Tomamos esa decisión"

<b>Arne Slot</b>, técnico del <b>Liverpool</b>, ha abierto la puerta al regreso al equipo de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mohamed-salah-saldra-liverpool-equipos-que-desean-ficharlo-mercado-de-invierno-diciembre-NN28526795#image-1" target="_blank">Mohamed Salah</a></b>, apartado tras su incendiaria entrevista en la que dijo que no tenía relación con el entrenador, dejó caer su marcha del equipo y aseguró que alguien no le quiere en el club."Hablaré con él esta mañana. Según lo que ocurra en la conversación decidiremos para mañana", dijo Slot al respecto del partido de este sábado contra el <b>Brighton &amp; Hove Albion</b>.