<b>Aboubakar</b>, de 33 años, suma 45 goles con su selección, lo que lo convierte en el segundo máximo artillero de todos los tiempos del país. Por encima suyo solo aparece el propio <b>Eto’o</b>, con 56 tantos, es decir, el Vincent está a 11 de igualar la marca histórica. <br />De acuerdo con estas versiones, el presidente <b>Samuel Eto'o </b>habría presionado a los entrenadores para excluir al delantero con el fin de impedir que se acerque a su marca durante la <b>Copa Africana</b>, que comenzará el próximo 21 de diciembre.<br />