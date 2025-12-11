Escándalo: selección con dos entrenadores y dos convocatorias para la Copa Africana; marginan a goleador por este motivo

La Selección de Camerún, uno de los gigantes históricos del fútbol africano, atraviesa un escándalo institucional sin precedentes justo en la antesala de la Copa Africana de Naciones (CAN) que se disputará del 21 de diciembre 2025 al 18 de enero de 2026. A la frustración que dejó la eliminación del camino hacia el Mundial 2026, ahora se suma un clima interno totalmente fracturado. En el centro de la tormenta aparece nada menos que Samuel Eto’o, leyenda del país y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT).

La crisis alcanzó niveles insólitos en los últimos días. La selección cuenta hoy con dos entrenadores en funciones, y en consecuencia, dos convocatorias oficiales distintas para la Copa Africana, algo nunca ante visto.

Todo comenzó cuando, hace diez días, la Federación —bajo la dirección de Eto’o— anunció el despido del seleccionador Marc Brys. Sin embargo, el técnico belga aseguró no haber recibido ninguna notificación formal sobre su cese y decidió mantenerse en el cargo, publicando por su cuenta una lista de jugadores para el torneo continental, en un claro desafío a la autoridad del presidente federativo. Mientras la situación se define en los despachos, Eto’o reaccionó de inmediato e impuso a David Pagou, entrenador del fútbol local, para que asuma el mando de manera interina a pocos días del debut en la Copa Africana y el DT interino también publicó una lista de convocados, a pesar de que Marc Brys ya había hecho una.



La polémica exclusión de Vincent Aboubakar por pedido de Eto'o

A este escándalo se suma un conflicto que golpea directamente al vestuario y que involucra al ídolo camerunés. Según versiones difundidas en la prensa local, Samuel Eto’o habría intervenido personalmente para dejar fuera de la lista final al capitán y goleador del equipo, Vincent Aboubakar. El supuesto motivo ha generado aún más revuelo: una disputa por récords históricos.