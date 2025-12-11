Rodrigo Auzmendi dejaría Banfield para marcharse de nuevo al fútbol de Europa: los dos clubes que le buscan

El futuro del argentino pende de un hilo fino entre la solidez en <b>Banfield</b> y la tentación europea. Si se concreta, marcaría su regreso al radar continental con madurez ganada en Honduras y Argentina. El mercado invernal promete definiciones rápidas para este talento en ascenso que dejaría diezmado el ataque de <b>Pedro Troglio.</b><b>Rodrigo Auzmendi</b> posee un valor de mercado estimado en<b> 2 millones de euros </b>según <b>Transfermarkt </b>y otras plataformas especializadas como AiScore y FotMob, cifra que refleja su proyección tras un año sólido en <b>Banfield </b>con contrato vigente hasta diciembre de 2026. Su salario actual en el club argentino se estima entre <b>80.000 y 120.000 dólares anuales,</b> de acuerdo con reportes periodísticos locales que analizan su incorporación en julio de 2025 tras activar la cláusula de rescisión en <b>Motagua</b>.