Internacionales

Rodrigo Auzmendi dejaría Banfield para marcharse de nuevo al fútbol de Europa: los dos clubes que le buscan

El atacante argentino podría emigrar por segunda vez en su carrera al Viejo Continente. Lo buscan dos clubes.

  • Rodrigo Auzmendi dejaría Banfield para marcharse de nuevo al fútbol de Europa: los dos clubes que le buscan
2025-12-11

Rodrigo Auzmendi, el delantero argentino que destaca en Banfield, podría dejar el Taladro en las próximas semanas por sondas directas desde Europa. Akhmat Grozny y FC Sochi, dos equipos de la Premier League de Rusia, ya consultaron las condiciones para llevarse al atacante de 24 años, según fuentes cercanas al mercado.

Desde su llegada a Banfield en enero de 2025, Auzmendi acumuló números destacados en la Liga Profesional Argentina. En 15 partidos disputados, anotó 4 goles y dio 2 asistencias, con 34 disparos al arco que lo ubican entre los más incisivos del torneo. Su promedio de un gol cada 239 minutos refleja una buena estadística que ha llegado hasta a Europa.

FICHAJES: Olimpia perdería tres titulares para enero, Motagua descarta jugador y la reunión clandestina de Messiniti

Antes de desembarcar en Argentina, Auzmendi había dejado huella en Honduras con Motagua. Allí se coronó goleador del Clausura 2024 con 12 tantos en la Liga Nacional, sumando 13 goles en 18 partidos oficiales que lo catapultaron a la élite sudamericana. Ese título individual consolidó su olfato de definición y atrajo miradas internacionales, confirmando su salto de calidad tras etapas previas.​

No sería la primera incursión del bonaerense en el Viejo Continente. A los 19 años, formó parte del FC Porto sub-19 en Portugal, donde jugó 8 partidos y marcó un gol, aunque su paso quedó marcado por la pandemia que frenó su proyección. Aquella experiencia fugaz en Europa le dio herramientas que hoy explota en el fútbol de alto voltaje.​

Los clubes rusos ven en Auzmendi un perfil ideal para sus esquemas ofensivos: rápido, combativo y con instinto asesino en el área chica de testa. Akhmat Grozny, que milita en media tabla, busca reforzar su ataque para la segunda mitad de temporada, mientras FC Sochi apunta a un revulsivo similar. Banfield, por su lado, no cierra la puerta a una venta si la cifra supera el millón de euros, valor de mercado actual del jugador.​

Rodrigo Auzmendi podría dar nuevamente el salto al fútbol de Europa.

Rodrigo Auzmendi podría dar nuevamente el salto al fútbol de Europa.

El futuro del argentino pende de un hilo fino entre la solidez en Banfield y la tentación europea. Si se concreta, marcaría su regreso al radar continental con madurez ganada en Honduras y Argentina. El mercado invernal promete definiciones rápidas para este talento en ascenso que dejaría diezmado el ataque de Pedro Troglio.

Rodrigo Auzmendi posee un valor de mercado estimado en 2 millones de euros según Transfermarkt y otras plataformas especializadas como AiScore y FotMob, cifra que refleja su proyección tras un año sólido en Banfield con contrato vigente hasta diciembre de 2026. Su salario actual en el club argentino se estima entre 80.000 y 120.000 dólares anuales, de acuerdo con reportes periodísticos locales que analizan su incorporación en julio de 2025 tras activar la cláusula de rescisión en Motagua.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Rodrigo Auzmendi
|
Banfield
|