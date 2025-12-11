Luis Palma y Lech Poznan empatan, pero siguen fuera del top: así quedó la tabla de posiciones de la Conference League

El Lech Poznań de Luis Palma se quedó con <b>siete puntos en la vigésima posición</b>, mientras que su rival, el Mainz 05, está en la octava plaza con 10 unidades. Hasta el momento, el equipo del hondureño tendría que jugar un repechaje para clasificar a la siguiente ronda.En la cima de la tabla de posiciones se encuentra el <b>Racing Club de Estrasburgo</b> con 13 puntos; en la segunda plaza se ubica el <b>FK Shajtar Donetsk</b> con 12, y <b>Raków Częstochowa</b> es tercero con 11 luego de cinco jornadas disputadas en la Conference League.