México sorprende al anunciar el despido de Javier Aguirre y elegir al técnico para el Mundial 2030: "Está en su contrato"

"Ya he tenido reuniones con Márquez para explorar su cuerpo técnico. Éste es un plan que ya se puso en marcha. Él ha observado muchos jugadores jóvenes para integrar sus primeras convocatorias y esperamos cumplir eso que hemos establecido", concluyó el directivo.En la <b>Copa del Mundo del 2026</b>, <b>México </b>formará parte del grupo A junto a <b>Sudáfrica</b>, contra el que debutará el 11 de junio; <b>Corea del Sur</b>, con el que chocará el 18 del mismo mes y el ganador del repechaje europeo que saldrá entre <b>Dinamarca</b>, <b>Macedonia</b>, <b>República Checa </b>e <b>Irlanda</b>, al que se medirá el día 24 para cerrar la primera fase.