Olimpia va contra el América y Real España se mide a duro rival: los cruces preliminares de la Champions de Concacaf

En el caso del Real España, la máquina tendrá que verse las caras ante Los Ángeles FC, uno de los clubes más importantes de la MLS de los Estados Unidos.

El conjunto olimpista le tocó enfrentarse ante nada más y nada menos que el temible América de México, el equipo más poderoso de la Liga MX.

El Club Deportivo Olimpia y el Real España, los únicos representantes de Honduras, conocieron este martes 9 de diciembre a sus rivales que enfrentará en la Primera Ronda de Copa de Campeones Concacaf 2026, también conocida como la Champions de nuestra área.

Los partidos de ida y vuelta de las rondas preliminares se disputarán entre el 3 al 26 de febrero. En los próximos días Concacaf confirmará las fechas, sedes y horarios de los cotejos que definen los clasificados a octavos de final.

Cabe resaltar que esta edición reúne a 27 equipos en formato de eliminación directa, donde los representantes catrachos buscan revivir las buenas presentaciones, donde el gran ausente es el Motagua, que quedó eliminado a manos de Cartaginés.

Para los albos del Olimpia, marca el regreso a una competencia que han dominado históricamente en Honduras con tres títulos. Clasificados por su desempeño en la Copa Centroamericana, enfrentarán a un equipo del Bombo 1 en series ida y vuelta de febrero, con localía probable en la vuelta.

Centroamérica brilla con seis representantes: Olimpia y Real España (Honduras), Xelajú MC y Alajuelense (Guatemala y Costa Rica), Cartaginés (Costa Rica) y Sporting San Miguelito (Panamá), todos en Bombo 2. Esta concentración geográfica podría derivar en semis regionales tempranas, pero también fortalece el bloque ante norteamericanos y mexicanos preclasificados directamente a octavos, como Cruz Azul, Inter Miami CF, Toluca, Tigres, América y Seattle Sounders.​

Olimpia, con su historia de tres títulos de Concacaf (1972, 1985, 1988), carga expectativas como favorito centroamericano pese al Bombo 2. Real España, sin título continental, pero con garra histórica, depende de su momento y del banquillo que dirige Jeaustin Campos para competir. Ambos evitan choques mutuos en primera ronda, enfocándose en minimizar desgaste ante calendarios saturados.​