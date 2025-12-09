Mundial 2026: selección clasificada hace un inesperado anuncio y rechaza todo explicando el motivo

El partido entre <b>Irán y</b> <b>Egipto</b> se disputará en el estadio<b> Lumen Field de Seattle el 26 de junio</b>, fecha que coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+, que se celebra en esta ciudad estadounidense, por lo que el comité organizador local había designado con anterioridad que el encuentro que se dispute en esa fecha estaría dedicado en apoyo a esa comunidad.El fin de semana se supo que las selecciones de<b> Egipto e Irán</b> disputarían el encuentro, lo que ha generado el rechazo de estos países musulmanes, que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.