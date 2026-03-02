Internacionales

Arbeloa explota: sale a la luz lo que le dijo Mastantuono al árbitro mientras se tapaba la boca y la sanción que recibirá

Acta arbitral: esto fue lo que le dijo Mastantuono al árbitro mientras se tapaba la boca y la sanción que recibirá

  • Arbeloa explota: sale a la luz lo que le dijo Mastantuono al árbitro mientras se tapaba la boca y la sanción que recibirá
2026-03-02

El argentino Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid, fue expulsado en el minuto 95 del partido ante el Getafe disputado en el Bernabéu este lunes tras dirigirse al árbitro principal, Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta de éste, en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".

“El jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza’”, reflejó el colegiado en el acta del encuentro.

El tremendo error del VAR en el triunfo del Getafe, jugador del Madrid expulsado por una tontería y otro desastre en el Bernabéu

Una acción que hará que Mastantuono se pierda, al menos y a la espera de conocer la sanción, el próximo partido del Real Madrid, la visita al Celta de Vigo este viernes y el siguiente encuentro ante el Elche.

Una expulsión que criticó Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa posterior al partido, que perdió su equipo ante el Getafe (0-1), al considerar que no debería haber ocurrido.

“No sé qué le ha dicho Mastantuono al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo; y no podemos tener este tipo de acciones”, dijo antes de conocer el acta.

Arbeloa recuerda a Mbappé y Bellingham tras la derrota de Real Madrid ante Getafe y sorprende: "No es un adiós..."

Otras de las malas noticias es que Dean Huijsen y Álvaro Carreras, defensas del Real Madrid, no podrán disputar el partido ante el Celta de Vigo en Balaídos el próximo viernes por acumulación de tarjetas

SANCIÓN A MASTANTUONO

En su caso, por dirigirse a Muñiz Ruiz de esa manera la sanción apunta a dos partidos (tal y como recoge el artículo 124).

Y es que el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF expresa lo siguiente: “Dirigirse a los árbitros en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”. Este tipo de castigos, salvo situaciones muy excepcionales, se quedan en la sanción mínima. Por tanto, dos partidos. De confirmarse, no jugaría ante Celta (6 de marzo, fuera) y Elche (14 de marzo, en casa), volvería hasta el derbi contra el Atlético de Madrid.

Unirme al canal de noticias
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
Álvaro Arbeloa
|
Franco Mastantuono
|
Real Madrid
|
Getafe
|