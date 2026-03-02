Arbeloa explota: sale a la luz lo que le dijo Mastantuono al árbitro mientras se tapaba la boca y la sanción que recibirá

El argentino Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid, fue expulsado en el minuto 95 del partido ante el Getafe disputado en el Bernabéu este lunes tras dirigirse al árbitro principal, Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta de éste, en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza". “El jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza’”, reflejó el colegiado en el acta del encuentro.

Una acción que hará que Mastantuono se pierda, al menos y a la espera de conocer la sanción, el próximo partido del Real Madrid, la visita al Celta de Vigo este viernes y el siguiente encuentro ante el Elche. Una expulsión que criticó Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en la rueda de prensa posterior al partido, que perdió su equipo ante el Getafe (0-1), al considerar que no debería haber ocurrido. “No sé qué le ha dicho Mastantuono al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo; y no podemos tener este tipo de acciones”, dijo antes de conocer el acta.

Otras de las malas noticias es que Dean Huijsen y Álvaro Carreras, defensas del Real Madrid, no podrán disputar el partido ante el Celta de Vigo en Balaídos el próximo viernes por acumulación de tarjetas

SANCIÓN A MASTANTUONO