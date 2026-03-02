Arbeloa explota: sale a la luz lo que le dijo Mastantuono al árbitro mientras se tapaba la boca y la sanción que recibirá

El argentino Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid, fue expulsado en el minuto 95 del partido ante el Getafe disputado en el Bernabéu este lunes tras dirigirse al árbitro principal, Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta de éste, en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".“El jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza’”, reflejó el colegiado en el acta del encuentro.