"Mbappé y Camavinga me dijeron que es una liga en la que hay gente malintencionada y hay que tener cuidado"

Endrick decidió cambiar de aires en el último mercado invernal. El delantero dejó el Real Madrid para marcharse cedido al Olympique de Lyon hasta el final de la temporada, con el objetivo de sumar los minutos que no estaba teniendo en el conjunto blanco. Antes de dar el paso, el brasileño buscó referencias de primera mano. En una entrevista con Téléfoot, reveló que conversó con dos compañeros del vestuario madridista para conocer mejor el campeonato francés y lo que podía esperar en esta nueva etapa.

"Por supuesto, Kylian Mbappé y Camavinga me han dicho que es una buena liga, pero también que es una liga agresiva, que es una liga en la que hay gente malintencionada y hay que tener cuidado. También me dijeron que es bueno venir aquí a jugar, sobre todo en el Lyon, que es un gran equipo, donde jugaré y ayudaré. Estoy intentando hacerlo", explicó el atacante. El consejo de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga no cayó en saco roto. Endrick ha comenzado a responder dentro del campo y su impacto ha sido inmediato en la Ligue 1 y la Copa de Francia. En apenas ocho partidos con el Lyon, el brasileño suma cinco goles y cuatro asistencias, cifras que reflejan su rápida adaptación. El fin de semana pasado, frente al Olympique de Marseille, fue uno de los más destacados de su equipo: dio una asistencia, intentó una chilena y protagonizó una jugada individual que levantó a la afición, aunque no alcanzó para conseguir la victoria.