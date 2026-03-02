"Mbappé y Camavinga me dijeron que es una liga en la que hay gente malintencionada y hay que tener cuidado"

"Por supuesto, Kylian Mbappé y Camavinga me han dicho que es una buena liga, pero también que es una liga agresiva, que es una liga en la que hay gente malintencionada y hay que tener cuidado. También me dijeron que es bueno venir aquí a jugar, sobre todo en el Lyon, que es un gran equipo, donde jugaré y ayudaré. Estoy intentando hacerlo", explicó el atacante.El consejo de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/real-madrid-mbappe-lesion-comunicado-tiempo-baja-liga-espanola-delantero-EM29526376" target="_blank">Kylian Mbappé</a> </b>y <b>Eduardo Camavinga </b>no cayó en saco roto. <b>Endrick </b>ha comenzado a responder dentro del campo y su impacto ha sido inmediato en la Ligue 1 y la Copa de Francia.En apenas ocho partidos con el <b>Lyon</b>, el brasileño suma cinco goles y cuatro asistencias, cifras que reflejan su rápida adaptación. El fin de semana pasado, frente al <b>Olympique de Marseille</b>, fue uno de los más destacados de su equipo: dio una asistencia, intentó una chilena y protagonizó una jugada individual que levantó a la afición, aunque no alcanzó para conseguir la victoria.