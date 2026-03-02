Internacionales

Real Madrid finalmente confirma la lesión que sufre Mbappé: ¿cuánto tiempo de baja?

El conjunto blanco dio a conocer la lesión que arrastra su goleador en un momento clave de la temporada.

  • Real Madrid finalmente confirma la lesión que sufre Mbappé: ¿cuánto tiempo de baja?
2026-03-02

El Real Madrid finalmente confirmó este lunes lo que ya era un secreto a voces. Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y ha decidido acudir con doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

A través de un comunicado oficial, el club blanco dio a conocer la lesión del francés: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución".

Pichichi Liga Española: Lamine Yamal hizo tres goles con el Barcelona y pretende alcanzar a Mbappé

El Real Madrid enfrenta esta noche al Getafe para cerrar la jornada 26 de LaLiga y Álvaro Arbeloa fue consultado sobre la situación de Kylian en la previa.

"Vamos a ir día a día, ahora mismo es mejor no dar plazos", dijo el técnico español, explicando que cuando Mbappé esté bien volverá sin dudas a los terrenos de juego. No se piensa forzar lo más mínimo con el delantero y de momento no se plantea ninguna intervención quirúrgica.

La recuperación de un esguince de rodilla varía según la gravedad, oscilando entre 2 a 4 semanas para esguinces leves y hasta 6 a 12 meses para roturas completas (Grado III) con cirugía. Los esguinces moderados (Grado II) suelen requerir de 4 a 8 semanas de fisioterapia.

Cabe recordar que el equipo blanco disputará la ida de octavos de final de la Champions League el 11 de marzo contra Manchester City y la presencia de Mbappé para ese crucial encuentro en el Bernabéu aún no está garantizada.

El último partido que disputó Kylian con el Real Madrid fue el pasado 21 de febrero contra el Osasuna en LaLiga. En ese compromiso, el delantero jugó los 90 minutos, aunque su equipo perdió por 2-1.

Mbappé se mantiene como el máximo goleador de la liga española con 23 tantos, al igual que en la Champions con 13 dianas.

"No vine al Real Madrid para reemplazar a Cristiano Ronaldo; él marcaba más goles que yo"
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Lesión
|
Mbappé
|
Real Madrid
|