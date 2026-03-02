Real Madrid finalmente confirma la lesión que sufre Mbappé: ¿cuánto tiempo de baja?

El Real Madrid finalmente confirmó este lunes lo que ya era un secreto a voces. Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y ha decidido acudir con doctores fuera de España para tener otro diagnóstico. A través de un comunicado oficial, el club blanco dio a conocer la lesión del francés: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución".

El Real Madrid enfrenta esta noche al Getafe para cerrar la jornada 26 de LaLiga y Álvaro Arbeloa fue consultado sobre la situación de Kylian en la previa. "Vamos a ir día a día, ahora mismo es mejor no dar plazos", dijo el técnico español, explicando que cuando Mbappé esté bien volverá sin dudas a los terrenos de juego. No se piensa forzar lo más mínimo con el delantero y de momento no se plantea ninguna intervención quirúrgica. La recuperación de un esguince de rodilla varía según la gravedad, oscilando entre 2 a 4 semanas para esguinces leves y hasta 6 a 12 meses para roturas completas (Grado III) con cirugía. Los esguinces moderados (Grado II) suelen requerir de 4 a 8 semanas de fisioterapia.