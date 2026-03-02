Real Madrid finalmente confirma la lesión que sufre Mbappé: ¿cuánto tiempo de baja?

El <b>Real Madrid</b> finalmente confirmó este lunes lo que ya era un secreto a voces. <b>Kylian Mbappé</b> sufre un esguince en la rodilla izquierda y ha decidido acudir con doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.A través de un comunicado oficial, el club blanco dio a conocer la lesión del francés: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución".