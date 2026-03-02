¡Triple enganche y golazo! El hijo más pequeño de Messi brilla en la academia del Inter Miami: "El heredero"

Durante esos días, los equipos buscaron avanzar hasta la final, y la atención se posó especialmente sobre el tercer hijo que tiene <b>Messi </b>con <b>Antonela Roccuzzo</b>. En el video que circuló por las distintas plataformas, se observa a <b>Ciro </b>con el dorsal '10' del <b>Inter Miami</b>, algo que de inmediato evoca la imagen de su padre tanto en sus distintos clubes como en la selección argentina.Su accionar en el campo no pasó inadvertido: primero analiza el entorno, camina por la cancha con tranquilidad, espera el momento justo, y cuando tiene la pelota cerca, acelera velozmente. Controla el juego, ejecuta un triple enganche y encara a su rival directo para luego culminar con una definición de zurda al arco, y una sonrisa.