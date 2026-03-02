¡Triple enganche y golazo! El hijo más pequeño de Messi brilla en la academia del Inter Miami: "El heredero"

Ciro Messi, hijo del astro argentino Leo Messi, agitó las redes sociales luego de que se viralizara un video suyo jugando en la academia del Inter Miami y, con apenas 6 años, sorprendió a los aficionados por su destreza y definición. Ciro disputó el Adidas Champions Cup 2026, torneo juvenil que reúne a las mejores academias del fútbol en Florida. La competición, que cuenta con categorías desde Sub-8 hasta Sub-12, se llevó a cabo entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Durante esos días, los equipos buscaron avanzar hasta la final, y la atención se posó especialmente sobre el tercer hijo que tiene Messi con Antonela Roccuzzo. En el video que circuló por las distintas plataformas, se observa a Ciro con el dorsal '10' del Inter Miami, algo que de inmediato evoca la imagen de su padre tanto en sus distintos clubes como en la selección argentina. Su accionar en el campo no pasó inadvertido: primero analiza el entorno, camina por la cancha con tranquilidad, espera el momento justo, y cuando tiene la pelota cerca, acelera velozmente. Controla el juego, ejecuta un triple enganche y encara a su rival directo para luego culminar con una definición de zurda al arco, y una sonrisa.