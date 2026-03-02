Internacionales

¡Triple enganche y golazo! El hijo más pequeño de Messi brilla en la academia del Inter Miami: "El heredero"

Ciro, el tercero hijo de Messi, está demostrando cierta destreza a la que presume su padre sobre el terreno de juego.

Ciro Messi, hijo del astro argentino Leo Messi, agitó las redes sociales luego de que se viralizara un video suyo jugando en la academia del Inter Miami y, con apenas 6 años, sorprendió a los aficionados por su destreza y definición.

Ciro disputó el Adidas Champions Cup 2026, torneo juvenil que reúne a las mejores academias del fútbol en Florida. La competición, que cuenta con categorías desde Sub-8 hasta Sub-12, se llevó a cabo entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Messi marca un doblete y llega a los 898: esta es la diferencia que le saca Cristiano Ronaldo en la tabla de máximos goleadores

Durante esos días, los equipos buscaron avanzar hasta la final, y la atención se posó especialmente sobre el tercer hijo que tiene Messi con Antonela Roccuzzo.

En el video que circuló por las distintas plataformas, se observa a Ciro con el dorsal '10' del Inter Miami, algo que de inmediato evoca la imagen de su padre tanto en sus distintos clubes como en la selección argentina.

Su accionar en el campo no pasó inadvertido: primero analiza el entorno, camina por la cancha con tranquilidad, espera el momento justo, y cuando tiene la pelota cerca, acelera velozmente. Controla el juego, ejecuta un triple enganche y encara a su rival directo para luego culminar con una definición de zurda al arco, y una sonrisa.

Messi y Antonela Roccuzo con su tres hijos: Thiago, Mateo y el pequeño Ciro.

La reacción del público no se hizo esperar: "De tal palo, tal astilla", "lo lleva en la sangre", y "el heredero en cancha", inundaron las redes.

Los fanáticos de Messi destacaron la naturalidad con la que su pequeño hijo parece replicar su movimientos. "Ciro no necesita prueba de ADN", publicó una cuenta dedicada al campeón del mundo.

Thiago y Mateo, hermanos mayores de Ciro, también juegan en las categorías juveniles del Inter Miami. En declaraciones pasadas, Messi supo marcar las diferencias en el perfil futbolístico de cada uno de sus hijos.

"Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas", explicaba.

