"No vine al Real Madrid para reemplazar a Cristiano Ronaldo; él marcaba más goles que yo"

<b>Hazard </b>habló sin filtros en RMC Sport y dejó una confesión que explica buena parte de su trayectoria. Admite que el <b>PSG </b>llamó a su puerta todos los desde que salió del <b>Lille </b>en 2012 y asegura que no fichó por el <b>Real Madrid</b> para suplir a <b>Cristiano</b>. "Lo tenía muy claro. Cuando dejé el Lille me dije que no volvería a Francia para jugar en otro club. Si algún día vuelvo, será para jugar en el Lille y terminar mi carrera. En el PSG había mucho dinero, pero mi sueño era ir al Real Madrid, no al PSG", recuerda el exfutbolista. <b>Hazard </b>se había comprometido a quedarse en el <b>Chelsea </b>pese a los contactos del <b>PSG</b>, pero dejó claro que si el Madrid le llamaba, se marcharía. Aterrizó en la capital española con 28 años, en plenitud, sintiéndose "como un niño" en su presentación.