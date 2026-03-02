"No vine al Real Madrid para reemplazar a Cristiano Ronaldo; él marcaba más goles que yo"

En junio de 2019, el Real Madrid agitó el mercado de fichajes con la contratación de Eden Hazard, que venía de ganar la Europa League y siendo el gran referente del Chelsea. Un refuerzo que fue catalogado como el reemplazo Cristiano Ronaldo, tras su salida a la Juventus. Sin embargo, el extremo belga vivió la peor etapa de su carrera en el Bernabéu. No pudo brillar debido a una lesión que fue incapaz de superar y terminó retirándose en 2023 luego de terminar su contrato con los blancos.

Hazard habló sin filtros en RMC Sport y dejó una confesión que explica buena parte de su trayectoria. Admite que el PSG llamó a su puerta todos los desde que salió del Lille en 2012 y asegura que no fichó por el Real Madrid para suplir a Cristiano. "Lo tenía muy claro. Cuando dejé el Lille me dije que no volvería a Francia para jugar en otro club. Si algún día vuelvo, será para jugar en el Lille y terminar mi carrera. En el PSG había mucho dinero, pero mi sueño era ir al Real Madrid, no al PSG", recuerda el exfutbolista. Hazard se había comprometido a quedarse en el Chelsea pese a los contactos del PSG, pero dejó claro que si el Madrid le llamaba, se marcharía. Aterrizó en la capital española con 28 años, en plenitud, sintiéndose "como un niño" en su presentación.

No obstante, la historia tomó un rumbo inesperado, ya que nunca quiso ser el sustituto de CR7. "No vine a reemplazar a Cristiano Ronaldo. Él marcaba muchos goles en cada partido; yo a veces ni siquiera conseguía uno. Vine a ser Eden Hazard y disfrutar", aseguró. Pero el destino tenía otros planes. "Estaba en gran forma y Thomas Meunier me lesionó. Eso me frenó", admite. Aquella entrada en un Real Madrid-PSG de Champions League dañó su tobillo derecho, el mismo que ya le había dado problemas en el pasado. Luego llegó una recaída ante el Levante: "Entonces empezaron los problemas".