Pichichi LaLiga: Yamal pone a temblar a Mbappé tras su primer triplete, la sorpresa que sigue en la cima y Julián sale de la sequía

Trece goles de Lamine Yamal, el reencuentro de Julián Alvarez y el liderato de Mbappé

2026-03-01

Un 'triplete' contra el Villarreal lanzó a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, hasta la tercera plaza de la tabla de goleadores y los trece goles en LaLiga EA Sports, en una jornada con el reencuentro de Julián Alvarez, que marcó un tanto en esta competición tras 14 partidos sin hacerlo para alcanzar los ocho, y con el liderato inamovible de Kylian Mbappé, con 23 dianas en total.

Tampoco marcó Vedaq Muriqi, el segundo de la clasificación, con 16 goles, a siete todavía de Mbappé, mientras subió posiciones Lamine Yamal, que ya es el tercer máximo 'artillero' de este curso liguero. Ha anotado seis en las últimas seis jornadas.

Los siguen Ferran Torres y Ante Budimir, con doce y sin gol este fin de semana, y Robert Lewandowski, que lleva once, tras cerrar la goleada del Barcelona sobre el Villarreal con el 4-1 final.

Por debajo está Julián Alvarez, que rompió con su dinámica negativa en LaLiga para darle la victoria al Atlético en Oviedo en el minuto 94. Son ya ocho goles del argentino, los mismos que Jorge de Frutos, que logró un tanto más con el Rayo Vallecano, y uno menos que Vladyslav Vanat, que anotó un gol para el Girona contra el Celta, pese a la derrota.

PICHICHI: ASÍ VA LA TABLA DE GOLEADORES DE LA LIGA DE ESPAÑA

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 13 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 10 goles: Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 9 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Mikautadze (GEO) (Villarreal)

- Con 7 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); André Silva (POR) (1p) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Toni Martínez (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol).

