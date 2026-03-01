Pichichi LaLiga: Yamal pone a temblar a Mbappé tras su primer triplete, la sorpresa que sigue en la cima y Julián sale de la sequía

<b>- Con 23 goles:</b> Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).<b>- Con 16 goles:</b> Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).<b>- Con 13 goles:</b> Lamine Yamal (1p) (Barcelona).<b>- Con 12 goles:</b> Ferran Torres (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).<b>- Con 11 goles:</b> Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).<b>- Con 10 goles</b>: Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).<b>- Con 9 goles:</b> Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).<b>- Con 8 goles: </b>Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Mikautadze (GEO) (Villarreal)<b>- Con 7 goles: </b>Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).<b>- Con 6 goles:</b> Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); André Silva (POR) (1p) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).<b>- Con 5 goles:</b> Toni Martínez (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol).