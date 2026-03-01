Con tres goles de tiros de esquina, Arsenal ganó el clásico de Londres ante Chelsea y sigue líder en la Premier League

Antes del descanso, David Raya salvó a los suyos con una espectacular intervención tras un desvío de Rice hacia su propio arco, una acción que los jugadores del Chelsea protestaron reclamando una mano que el colegiado no señaló.Precisamente en ese saque de esquina llegó la igualada gracias un centro muy cerrado de Reece James al primer palo que acabó siendo desviado por Hincapié hacia la red de su propia porteríaEn la reanudación, el Chelsea saltó al césped con mejor pie y pudo adelantarse con un disparo de Enzo Fernández que repelió Raya, que poco después también detuvo con seguridad un cabezazo de João Pedro.Minutos más tarde, Cole Palmer no alcanzó a conectar un centro de Reece James cuando se encontraba en una posición inmejorable para batir al portero.Sin embargo, esa falta de pegada se vio castigada cuando se alcanzaba el ecuador del segundo tiempo y la pizarra de los 'Gunners' volvió a ser decisiva.Un centro preciso de Rice desde el flanco derecho fue aprovechado por Timber, quien se zafó de su marcador para adelantar de nuevo a los suyos.El Chelsea intentaba asimilar el golpe cuando, solo cuatro minutos después, recibió otro definitivo porque Pedro Neto vio la segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Gabriel Martinelli, dejando a los 'blues' con diez.A partir de ese instante, el conjunto de Mikel Arteta impuso su ley aprovechando la superioridad numérica y estuvo a punto de ampliar la renta con un latigazo de Eberechi Eze que obligó a Robert Sánchez a realizar una gran intervención.