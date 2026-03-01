Comunicado oficial: Qatar toma rotunda decisión con la Finalissima ante los ataques en la región

Sin embargo, la federación qatarí confirmó por medio de sus redes sociales que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.Asimismo, las autoridades informaron que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativosLa situación bélica en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní atacando a otros países de Oriente Medio con bases estadounidenses, como por ejemplo <b>Qatar</b>, ha provocado que el gobierno de ese país haya decidido suspender toda actividad deportiva.