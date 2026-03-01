Internacionales

Comunicado oficial: Qatar toma rotunda decisión con la Finalissima ante los ataques en la región

La Federación de Qatar dio a conocer que todas las actividades deportivas en su país quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

Las selecciones de España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

Sin embargo, la federación qatarí confirmó por medio de sus redes sociales que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Asimismo, las autoridades informaron que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos

La situación bélica en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní atacando a otros países de Oriente Medio con bases estadounidenses, como por ejemplo Qatar, ha provocado que el gobierno de ese país haya decidido suspender toda actividad deportiva.

Además de la Finalissima, también se suspenden los encuentros Arabia Saudita-Egipto, Qatar-Serbia, Serbia-Arabia Saudita y Qatar - Argentina. A ellos se une la suspensión de los campeonatos nacionales e internacionales.

Todo quedará pendiente de cómo evolucione el conflicto bélico que ha obligado, por ejemplo, a cerrar el espacio aéreo en Qatar.

Esperan noticias al respecto tanto la Federación Española como la argentina, pues deberán tomar una decisión sobre dichos encuentros, ya que el 27 de marzo es la única fecha existente para disputar la Finalissima antes del Mundial 2026.

Según fuentes de la Federación Española, la suspensión no ha sido comunicada todavía ni a ellos, ni a UEFA, ni a CONMEBOL, aunque todas las partes están en alerta desde que se inició la 'guerra'.

