Comunicado oficial: Qatar toma rotunda decisión con la Finalissima ante los ataques en la región

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana. Las selecciones de España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

Sin embargo, la federación qatarí confirmó por medio de sus redes sociales que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio. Asimismo, las autoridades informaron que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos La situación bélica en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní atacando a otros países de Oriente Medio con bases estadounidenses, como por ejemplo Qatar, ha provocado que el gobierno de ese país haya decidido suspender toda actividad deportiva.