Barcelona lo confirma: sufrió una fractura y Flick lo pierde para la vuelta contra el Atlético en Copa del Rey

La baja de Lewandowski para el duelo del martes, en el que el Barça intentará remontar un 4-0 para sellar el pase a la final copera, se suma a las ausencias por lesión de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen. Eric García no jugará por sanción.Los futbolistas que fueron titulares frente al Villarreal han realizado este domingo una sesión de recuperación y compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los suplentes se han ejercitado en el campo 2 de dicho recinto.El primer equipo volverá a ejercitarse mañana y el técnico Hansi Flick comparecerá ante les medios de comunicación después de esta sesión, antes de medirse contra los rojiblancos.