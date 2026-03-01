Internacionales

Barcelona lo confirma: sufrió una fractura y Flick lo pierde para la vuelta contra el Atlético en Copa del Rey

El entrenador alemán no podrá contar con uno de sus delanteros por una lesión que sufrió ayer en el Camp Nou.

2026-03-01

No todo es color de rosa en el Barcelona luego de golear al Villarreal. Una mala noticia se confirmó este domingo en el cuadro catalán y es que Robert Lewandowski se pederá la semifinal de vuelta de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid que se disputará el martes.

Según ha informado el club azulgrana, el punta polaco sufre una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

El alcance de la lesión es causada por un traumatismo que el delantero sufrió en el encuentro de ayer contra el Villarreal, donde anotó el último tanto de la noche en el descuento (4-1).

"El jugador del primer equipo, Robert Lewandowski, recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. Será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid", anunció el Barcelona.

La baja de Lewandowski para el duelo del martes, en el que el Barça intentará remontar un 4-0 para sellar el pase a la final copera, se suma a las ausencias por lesión de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen. Eric García no jugará por sanción.

Los futbolistas que fueron titulares frente al Villarreal han realizado este domingo una sesión de recuperación y compensación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde los suplentes se han ejercitado en el campo 2 de dicho recinto.

El primer equipo volverá a ejercitarse mañana y el técnico Hansi Flick comparecerá ante les medios de comunicación después de esta sesión, antes de medirse contra los rojiblancos.

