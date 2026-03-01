Barcelona lo confirma: sufrió una fractura y Flick lo pierde para la vuelta contra el Atlético en Copa del Rey

No todo es color de rosa en el Barcelona luego de golear al Villarreal. Una mala noticia se confirmó este domingo en el cuadro catalán y es que Robert Lewandowski se pederá la semifinal de vuelta de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid que se disputará el martes. Según ha informado el club azulgrana, el punta polaco sufre una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

El alcance de la lesión es causada por un traumatismo que el delantero sufrió en el encuentro de ayer contra el Villarreal, donde anotó el último tanto de la noche en el descuento (4-1). "El jugador del primer equipo, Robert Lewandowski, recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. Será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid", anunció el Barcelona.

