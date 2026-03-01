¿Ve los partidos del Barça? La tajante respuesta de Arbeloa y lo que dijo de Mbappé: "Tenemos muy claro lo que le pasa"

Real Madrid cierra este lunes la jornada 26 de LaLiga cuando reciba al Getafe en el Santiago Bernabéu. Álvaro Arbeloa atendió a los medios para hablar sobre el encuentro y explicar lo que sucede con Kylian Mbappé y por qué no estuvo apoyando al equipo contra el Benfica. El técnico español también fue consultado sobre sigue los partidos del Barcelona, líder del competencia, y cómo es un año de Mundial para un futbolista. Luego se pronunció sobre la vuelta de Rodrygo.

Partido ante el Getafe "Estamos bien. Con muchas ganas, sabiendo la dificultad de un equipo dirigido por un gran entrenador que sabe sacar lo mejor de sus jugadores. Estamos muy concentrados y con muchas ganas". Bordalás, DT del Getafe "Hace jugar a los equipos muy a su estilo. A pesar de no tener mucho balón, sus equipos defienden muy bien. Está muy trabajado y es lo que mejor se puede decir de un entrenador". Cambio de horarios "Son cosas que se llevan haciendo tiempo. Está hecho lo más lógico posible sabiendo la eliminatoria". Cambios en el once "Es más fácil crear un bloque y a partir de ahí, sumar jugadores. No hemos tenido ese tiempo de pretemporada, incluso días de trabajo. Está habiendo un gran rendimiento por parte de esos jugadores y se están ganando un sitio".

Mbappé "Lo tenemos muy claro lo que le pasa. Queremos que se recupere de estas molestias para que vuelva con confianza". ¿Estará Mbappé listo para la Champions? "Vamos a ir día a día. Es una cosa de ver cómo se va encontrando. Ahora mismo es mejor no dar plazos, queremos ver sus sensaciones y en función de eso iremos decidiendo". Sorteo de Champions "Será un duelo apasionante. Es una eliminatoria que a los madridistas y el Bernabéu les gusta mucho. Cuando llegue el momento, lo prepararemos al máximo". ¿Por qué Mbappé no estuvo en el Bernabéu apoyando al equipo? "No estuvo porque tenía permiso de su entrenador".

El sistema y el extremo derecho "Tienen cabida todos. Esto no se trata de un sistema cerrado. Lo bueno será que con las diferentes capacidades que tienen los jugadores hacen cosas diferentes. Cuando haces cambios, no los haces porque alguien qu lo está haciendo mal, sino porque quieres otras cosas". ¿Sigue los partidos del Barça? "Siempre que puedo ver todos los partidos de todos los equipos, lo hago. Son muchos y lo que más tiempo nos lleva son los nuestros". ¿Cómo es un año de Mundial para un futbolista? "Yo no entendí otra cosa que dar todo por mi club. Y cuando iba con la selección, darlo todo por mi país. No entiendo de futbolistas que guarden fuerzas, no metan la pierna, tengan miedo a lesionarse o que estén pensando en otra cosa que no sea dar el máximo por el Real Madrid en este caso. No hay mejor manera de prepararse que rendir en tu equipo. Es lo que espero de los jugadores". Rodrygo "Debe ser importantísimo. Ya lo estaba siendo antes de la lesión. Puede ser decisivo y fundamental, lleva muchos años demostrando su calidad y lo que puede aportar en las tres posiciones de ataque. Es muy completo y difícil de defender. Nos va a dar muchas posibilidades. Tenía ganas de tenerlo de vuelta".