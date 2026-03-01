Internacionales

¿Ve los partidos del Barça? La tajante respuesta de Arbeloa y lo que dijo de Mbappé: "Tenemos muy claro lo que le pasa"

El entrenador del Real Madrid recupera a Rodrygo, pero mantiene en la lista de bajas al goleador francés.

2026-03-01

Real Madrid cierra este lunes la jornada 26 de LaLiga cuando reciba al Getafe en el Santiago Bernabéu. Álvaro Arbeloa atendió a los medios para hablar sobre el encuentro y explicar lo que sucede con Kylian Mbappé y por qué no estuvo apoyando al equipo contra el Benfica.

El técnico español también fue consultado sobre sigue los partidos del Barcelona, líder del competencia, y cómo es un año de Mundial para un futbolista. Luego se pronunció sobre la vuelta de Rodrygo.

Pichichi Liga Española: Lamine Yamal hizo tres goles con el Barcelona y pretende alcanzar a Mbappé

Partido ante el Getafe

"Estamos bien. Con muchas ganas, sabiendo la dificultad de un equipo dirigido por un gran entrenador que sabe sacar lo mejor de sus jugadores. Estamos muy concentrados y con muchas ganas".

Bordalás, DT del Getafe

"Hace jugar a los equipos muy a su estilo. A pesar de no tener mucho balón, sus equipos defienden muy bien. Está muy trabajado y es lo que mejor se puede decir de un entrenador".

Cambio de horarios

"Son cosas que se llevan haciendo tiempo. Está hecho lo más lógico posible sabiendo la eliminatoria".

Cambios en el once

"Es más fácil crear un bloque y a partir de ahí, sumar jugadores. No hemos tenido ese tiempo de pretemporada, incluso días de trabajo. Está habiendo un gran rendimiento por parte de esos jugadores y se están ganando un sitio".

Confirmó su retiro a los 37 años y señala: "Simeone me debe la mitad del sueldo; la mitad de su casa me la merezco yo"

Mbappé

"Lo tenemos muy claro lo que le pasa. Queremos que se recupere de estas molestias para que vuelva con confianza".

¿Estará Mbappé listo para la Champions?

"Vamos a ir día a día. Es una cosa de ver cómo se va encontrando. Ahora mismo es mejor no dar plazos, queremos ver sus sensaciones y en función de eso iremos decidiendo".

Sorteo de Champions

"Será un duelo apasionante. Es una eliminatoria que a los madridistas y el Bernabéu les gusta mucho. Cuando llegue el momento, lo prepararemos al máximo".

¿Por qué Mbappé no estuvo en el Bernabéu apoyando al equipo?

"No estuvo porque tenía permiso de su entrenador".

El sistema y el extremo derecho

"Tienen cabida todos. Esto no se trata de un sistema cerrado. Lo bueno será que con las diferentes capacidades que tienen los jugadores hacen cosas diferentes. Cuando haces cambios, no los haces porque alguien qu lo está haciendo mal, sino porque quieres otras cosas".

¿Sigue los partidos del Barça?

"Siempre que puedo ver todos los partidos de todos los equipos, lo hago. Son muchos y lo que más tiempo nos lleva son los nuestros".

¿Cómo es un año de Mundial para un futbolista?

"Yo no entendí otra cosa que dar todo por mi club. Y cuando iba con la selección, darlo todo por mi país. No entiendo de futbolistas que guarden fuerzas, no metan la pierna, tengan miedo a lesionarse o que estén pensando en otra cosa que no sea dar el máximo por el Real Madrid en este caso. No hay mejor manera de prepararse que rendir en tu equipo. Es lo que espero de los jugadores".

Rodrygo

"Debe ser importantísimo. Ya lo estaba siendo antes de la lesión. Puede ser decisivo y fundamental, lleva muchos años demostrando su calidad y lo que puede aportar en las tres posiciones de ataque. Es muy completo y difícil de defender. Nos va a dar muchas posibilidades. Tenía ganas de tenerlo de vuelta".

La novia de Vinicius sorprende besando a otro hombre en el cierre de su programa: así reaccionó el brasileño

Vinicius

"No sé si he tocado alguna tecla. El mérito es de Vinicius, mi único mérito es darle confianza y que sus compañeros le busquen. Es determinante y fundamental".

Thiago Pitarch

"Es un chico que se le ve muy rápido y en poco tiempo lo que puede dar. Muy dinámico, con mucho despliegue y movilidad. Su mejor virtud es su personalidad, siempre quiere el balón. Cuando está presionado, no se siente presionado. Entiendo que la gente se extrañe por su debut en Champions, pero si lo hace es porque tengo confianza total en él. En una final le hubiese sacado igual. Los chicos de la cantera lo tienen fácil para saber qué quiero de ellos. Va a seguir disfrutando de oportunidades, es un gusto".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Mbappé
|
Álvaro Arbeloa
|
Barcelona
|
Real Madrid
|