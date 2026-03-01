¿Ve los partidos del Barça? La tajante respuesta de Arbeloa y lo que dijo de Mbappé: "Tenemos muy claro lo que le pasa"

<b>Partido ante el Getafe</b>"Estamos bien. Con muchas ganas, sabiendo la dificultad de un equipo dirigido por un gran entrenador que sabe sacar lo mejor de sus jugadores. Estamos muy concentrados y con muchas ganas".<b>Bordalás, DT del Getafe</b>"Hace jugar a los equipos muy a su estilo. A pesar de no tener mucho balón, sus equipos defienden muy bien. Está muy trabajado y es lo que mejor se puede decir de un entrenador".<b>Cambio de horarios</b>"Son cosas que se llevan haciendo tiempo. Está hecho lo más lógico posible sabiendo la eliminatoria".<b>Cambios en el once</b>"Es más fácil crear un bloque y a partir de ahí, sumar jugadores. No hemos tenido ese tiempo de pretemporada, incluso días de trabajo. Está habiendo un gran rendimiento por parte de esos jugadores y se están ganando un sitio".