Tabla de posiciones de la Premier League: City sufrió ante Leeds United, pero complica a Arsenal y Chelsea

Rayan Cherki, el hombre del encuentro, por cierto, encontró un pasillo entre tres jugadores del Leeds, puso un pase en profundidad a Rayan Ait-Nouri y este, ganando línea de fondo, golpeó de primeras un centro raso que Semenyo, libre de marca, empujó a gol. Los jugadores del Leeds se llevaban las manos a la cabeza porque su total dominio no había servido para nada.El ghanés, por su parte, suma su sexto gol en Premier desde que llegó al Manchester City este invierno procedente del Bournemouth y se consolida como la principal referencia ofensiva cuando Haaland no está disponible.La ventaja permitió al City manejar mucho mejor los tempos y volver a esa versión pragmática que tan buenos frutos le dio en 2023, cuando ganó el triplete. Ante el apretado calendario que se le avecina, con esa eliminatoria entre ceja y ceja frente al Real Madrid, el equipo de Guardiola no apretó. Se dedicó a evitar que el partido se descontrolase e incluso a perder tiempo si era necesario. Ellos no tenían prisa y lo cierto es que el Leeds tampoco estaba desesperado por empatar. Pese a ser un equipo recién ascendido, tiene ya 31 puntos y el descenso queda a seis de distancia. El colchón parece suficiente para salvarse salvo catástrofe.Esto no evitó que, al meterse atrás en los últimos minutos, el Leeds no gozará de alguna ocasión para arruinar la noche a Guardiola, como un remate de cabeza en un córner de Pascal Struijk que rozó el palo izquierdo de la portería de Donnarumma.