Barcelona da revés al Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones de LaLiga tras la exhibición de Lamine Yamal

El <b>Barcelona</b> ganó al<b> Villarreal</b> (4-1) en el partido de la jornada 26 de <b>LaLiga EA Sports</b> que se disputó este sábado en el Spotify Camp Nou.<a href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-villarreal-en-vivo-liga-espanola-partido-lamine-yamal-flick-espana-GO29503995">Con tres goles de Lamine Yamal</a>, el primero en el minuto 28 a pase de Fermín López, el segundo en el minuto 37 tras una acción individual y el tercero al minuto 69 con una gran definición dio el triunfo a los culés. Ya el cuarto fue al minuto 90+1 de Robert Lewandowski.