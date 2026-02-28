Lamine Yamal destrozó al Villarreal: firmó un hat-trick en la goleada del líder Barcelona en el Camp Nou

<b>Lamine </b>volvió a intentarlo al 60' con un zurdazo desde fuera del área que pasó besando el horizontal. Y sería tan solo 10 minutos más tarde cuando firmaría su hat-trick luego de una asistencia del recién ingresado, <b>Pedri</b>. Cabe mencionar que el extremo llegó a los 13 goles en la presente Liga y es el máximo anotador del <b>Barcelona</b>. Tras firmar una tarde redonda, <b>Flick </b>decidió sacar a <b>Lamine </b>para recibir la ovación del público y entró <b>Roony</b>. <b>Rashford</b> también tuvo minutos ingresando por <b>Raphinha</b>. <b>Lewandowski </b>cerró la goleada blaugrana al 92' tras un triangulación entre <b>Pedri </b>y <b>Koundé</b>. La acción fue revisada por el VAR ante un posible fuera de juego del polaco que finalmente no existió, y su tanto subió al marcador para el definitivo 4-1.