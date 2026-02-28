Internacionales

Lamine Yamal destrozó al Villarreal: firmó un hat-trick en la goleada del líder Barcelona en el Camp Nou

El extremo zurdo firmó su primer triplete como profesional y Lewandowski sentenció la goleada en el descuento.

finalizado
Barcelona
Barcelona
4
Villarreal
Villarreal
1
2026-02-28

Lamine Yamal acaparó todos los reflectores esta tarde en el Camp Nou tras brindar un recital, con tres golazos incluidos, en el triunfo del Barcelona (4-1) sobre Villarreal por la jornada 26 de la Liga Española.

El canterano azulgrana demuestra que a sus 18 años puede llevarse el equipo al hombro y así lo dejó claro sobre el césped con un tanto al minuto 28, una obra de arte al 37' y otro para culminar su brillante actuación al 70'.

Confirmó su retiro a los 37 años y señala: "Simeone me debe la mitad del sueldo; la mitad de su casa me la merezco yo"

Lamine abrió el marcador con un remate de zurda dentro del área tras recibir la asistencia de Fermín López y luego hizo una tremenda jugada individual que finalizó con un remate a la escuadra después de quitarse dos marcas.

El Barcelona intentó sentenciar el partido con otros intentos del propio Lamine y disparos de Raphinha, pero la primera mitad finalmente terminaba con el tablero 2-0 a favor de los locales.

El Villarreal respondió en el segundo tiempo con un tanto de Pape Gueye al 49' y estuvo muy cerca de empatarlo con un remate de Ayoze Pérez que se fue desviado, cuando Joan García había salido muy mal en su intento por cortar la contra amarilla.

Seguidamente, Hansi Flick, que hoy cumplió 100 partidos como entrenador del Barcelona, movió el banquillo y le dio entrada a Pedri y Lewandowski por Dani Olmo y Ferran Torres, respectivamente.

Lamine volvió a intentarlo al 60' con un zurdazo desde fuera del área que pasó besando el horizontal. Y sería tan solo 10 minutos más tarde cuando firmaría su hat-trick luego de una asistencia del recién ingresado, Pedri. Cabe mencionar que el extremo llegó a los 13 goles en la presente Liga y es el máximo anotador del Barcelona.

Tras firmar una tarde redonda, Flick decidió sacar a Lamine para recibir la ovación del público y entró Roony. Rashford también tuvo minutos ingresando por Raphinha.

Lewandowski cerró la goleada blaugrana al 92' tras un triangulación entre Pedri y Koundé. La acción fue revisada por el VAR ante un posible fuera de juego del polaco que finalmente no existió, y su tanto subió al marcador para el definitivo 4-1.

Con este resultado, el conjunto catalán se mantiene en la cima de la clasificación con 64 puntos y se coloca, por ahora, a cuatro unidades del Real Madrid que tiene un partido menos.

Los blancos cierran la jornada el lunes recibiendo al Getafe en el Bernabéu y están obligados a ganar para seguir con la distancia de solo un punto con los blaugranas.

La próxima cita para el Barcelona será el martes en la Copa del Rey. Los dirigidos por Flick deberán remontar la eliminatoria en la semifinal de vuelta contra el Atlético de Madrid. Necesita anotar cinco goles en el Camp Nou para volver a disputar la final del certamen.

"Tengo bastantes problemas": fue campeón con el Barcelona, ahora trabaja en una tienda y está superando una depresión
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
LaLiga
|
Hansi Flick
|
Lamine Yamal
|
Barcelona
|
Villarreal
|