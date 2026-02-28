Lamine Yamal destrozó al Villarreal: firmó un hat-trick en la goleada del líder Barcelona en el Camp Nou

Lamine Yamal acaparó todos los reflectores esta tarde en el Camp Nou tras brindar un recital, con tres golazos incluidos, en el triunfo del Barcelona (4-1) sobre Villarreal por la jornada 26 de la Liga Española. El canterano azulgrana demuestra que a sus 18 años puede llevarse el equipo al hombro y así lo dejó claro sobre el césped con un tanto al minuto 28, una obra de arte al 37' y otro para culminar su brillante actuación al 70'.

Lamine abrió el marcador con un remate de zurda dentro del área tras recibir la asistencia de Fermín López y luego hizo una tremenda jugada individual que finalizó con un remate a la escuadra después de quitarse dos marcas. El Barcelona intentó sentenciar el partido con otros intentos del propio Lamine y disparos de Raphinha, pero la primera mitad finalmente terminaba con el tablero 2-0 a favor de los locales. El Villarreal respondió en el segundo tiempo con un tanto de Pape Gueye al 49' y estuvo muy cerca de empatarlo con un remate de Ayoze Pérez que se fue desviado, cuando Joan García había salido muy mal en su intento por cortar la contra amarilla. Seguidamente, Hansi Flick, que hoy cumplió 100 partidos como entrenador del Barcelona, movió el banquillo y le dio entrada a Pedri y Lewandowski por Dani Olmo y Ferran Torres, respectivamente.

Lamine volvió a intentarlo al 60' con un zurdazo desde fuera del área que pasó besando el horizontal. Y sería tan solo 10 minutos más tarde cuando firmaría su hat-trick luego de una asistencia del recién ingresado, Pedri. Cabe mencionar que el extremo llegó a los 13 goles en la presente Liga y es el máximo anotador del Barcelona. Tras firmar una tarde redonda, Flick decidió sacar a Lamine para recibir la ovación del público y entró Roony. Rashford también tuvo minutos ingresando por Raphinha. Lewandowski cerró la goleada blaugrana al 92' tras un triangulación entre Pedri y Koundé. La acción fue revisada por el VAR ante un posible fuera de juego del polaco que finalmente no existió, y su tanto subió al marcador para el definitivo 4-1.