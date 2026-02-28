Por primera vez en la historia: Real Madrid jugará el lunes y viernes de la misma semana; sus rivales en LaLiga

En el caso del <b>Celta</b>, esta modificación horaria supone tener más días para preparar el encuentro de ida de octavos de final de la Europa League frente al <b>Lyon </b>de <b>Endrick </b>en Balaídos, que será el jueves 12.La próxima semana será la más atípica para el <b>Real Madrid</b> esta temporada, ya que se enfrentará al <b>Getafe </b>este lunes en el Bernabéu para cerrar la jornada 26 y solo cuatro días más tarde, el viernes, visitará al <b>Celta </b>justo cuando festejará sus 124 años de existencia.Es la primera vez en la historia que el equipo merengue tendrá que jugar un lunes y un viernes en la misma semana, según el reporte de diario Marca.