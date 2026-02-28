Internacionales

Por primera vez en la historia: Real Madrid jugará el lunes y viernes de la misma semana; sus rivales en LaLiga

El equipo de Álvaro Arbeloa afrontará una semana atípica con dos partidos en cinco días.

LaLiga anunció ayer el cambio de algunos horarios de la jornada 27, en la que el Real Madrid finalmente jugará el viernes 6 de marzo contra el Celta en Balaídos. Esto se conoció tras el sorteo y el calendario de los octavos de final de la Champions League.

Un cambio que ha sorprendido bastante ya que el conjunto blanco no disputará el encuentro de ida de esa ronda hasta el miércoles 11 de marzo, cuando el Manchester City visite el Santiago Bernabéu.

En el caso del Celta, esta modificación horaria supone tener más días para preparar el encuentro de ida de octavos de final de la Europa League frente al Lyon de Endrick en Balaídos, que será el jueves 12.

La próxima semana será la más atípica para el Real Madrid esta temporada, ya que se enfrentará al Getafe este lunes en el Bernabéu para cerrar la jornada 26 y solo cuatro días más tarde, el viernes, visitará al Celta justo cuando festejará sus 124 años de existencia.

Es la primera vez en la historia que el equipo merengue tendrá que jugar un lunes y un viernes en la misma semana, según el reporte de diario Marca.

Antes de su encuentro de vuelta de octavos en el Etihad contra el City, el Real Madrid recibirá en la jornada 28 al Elche (sábado 14 de marzo). El domingo 22 disputará el derbi contra el Atlético en el Bernabéu en la fecha 29.

