Neymar se cruza con el jugador que lo lesionó en el PSG y explota: "Es un idiota; vamos a ver si es hombre para romperme otra vez"

Neymar sigue en pie de lucha para volver a su mejor versión y ser considerado por Carlo Ancelotti para disputar la próxima Copa del Mundo con la selección brasileña. Más allá del doblete que anotó para el triunfo del Santos sobre Vasco da Gama (2-1), el talentoso futbolista protagonizó nuevamente un polémico episodio con el volante Thiago Mendes.

A Neymar no le gustó nada el accionar de su compatriota. Apenas finalizó el primer tiempo, el exjugador del Barcelona expresó un fuerte calificativo en contra del mediocampista de 33 años. El capitán del Santos recordó un suceso que le tocó vivir en el PSG cuando se enfrentó a Mendes, que por entonces militaba en el Lyon. Asimismo, lanzó una fuerte advertencia previo al inicio del segundo tiempo. "Es un idiota", dijo sin rodeos al referirse a Mendes. "Siempre es él quien arma lío, quiere hacerse el machito, es siempre así. Con todo respeto, es un idiota", sostuvo Neymar. La bronca del '10' brasileño tenía antecedentes claros: "Me lesionó una vez en el PSG y hoy me lo prometió otra vez. Vamos a ver si es lo suficientemente hombre como para volver a romperme", disparó.