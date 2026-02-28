Neymar se cruza con el jugador que lo lesionó en el PSG y explota: "Es un idiota; vamos a ver si es hombre para romperme otra vez"

A <b>Neymar </b>no le gustó nada el accionar de su compatriota. Apenas finalizó el primer tiempo, el exjugador del <b>Barcelona </b>expresó un fuerte calificativo en contra del mediocampista de 33 años.El capitán del <b>Santos </b>recordó un suceso que le tocó vivir en el <b>PSG </b>cuando se enfrentó a <b>Mendes</b>, que por entonces militaba en el <b>Lyon</b>. Asimismo, lanzó una fuerte advertencia previo al inicio del segundo tiempo."Es un idiota", dijo sin rodeos al referirse a <b>Mendes</b>. "Siempre es él quien arma lío, quiere hacerse el machito, es siempre así. Con todo respeto, es un idiota", sostuvo <b>Neymar</b>. La bronca del '10' brasileño tenía antecedentes claros: "Me lesionó una vez en el PSG y hoy me lo prometió otra vez. Vamos a ver si es lo suficientemente hombre como para volver a romperme", disparó.