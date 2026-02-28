Internacionales

Neymar se cruza con el jugador que lo lesionó en el PSG y explota: "Es un idiota; vamos a ver si es hombre para romperme otra vez"

El capitán del Santos tuvo otro cruce con Thiago Mendes, pero esta vez en Brasil durante el triunfo sobre Vasco da Gama.

Neymar sigue en pie de lucha para volver a su mejor versión y ser considerado por Carlo Ancelotti para disputar la próxima Copa del Mundo con la selección brasileña.

Más allá del doblete que anotó para el triunfo del Santos sobre Vasco da Gama (2-1), el talentoso futbolista protagonizó nuevamente un polémico episodio con el volante Thiago Mendes.

A Neymar no le gustó nada el accionar de su compatriota. Apenas finalizó el primer tiempo, el exjugador del Barcelona expresó un fuerte calificativo en contra del mediocampista de 33 años.

El capitán del Santos recordó un suceso que le tocó vivir en el PSG cuando se enfrentó a Mendes, que por entonces militaba en el Lyon. Asimismo, lanzó una fuerte advertencia previo al inicio del segundo tiempo.

"Es un idiota", dijo sin rodeos al referirse a Mendes. "Siempre es él quien arma lío, quiere hacerse el machito, es siempre así. Con todo respeto, es un idiota", sostuvo Neymar.

La bronca del '10' brasileño tenía antecedentes claros: "Me lesionó una vez en el PSG y hoy me lo prometió otra vez. Vamos a ver si es lo suficientemente hombre como para volver a romperme", disparó.

El conflicto entre ambos nació en diciembre de 2020, en un PSG-Lyon, cuando Mendes protagonizó una dura falta que terminó con Neymar retirándose en camilla por un esguince de tobillo. Aquella noche, el volante vio la roja y recibió tres fechas de sanción.

Por otra parte, respecto a las críticas por su desempeño con el Santos, Neymar lo toma como algo habitual en el deporte y fue claro al mencionar que solo está enfocado en llegar a su mejor forma.

"Hoy fue complicado, pero conseguimos los tres puntos, independientemente de la forma que sea. La semana pasada, dijeron que era el peor jugador del mundo. Creo que jugué mejor el partido anterior. El fútbol es así, un día eres un jubilado y el otro tienes que ir al Mundial. Vivo un día de cada vez, estoy trabajando, intentando alcanzar mi mejor forma", aseguró el brasileño.

