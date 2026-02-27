Tabla de posiciones Liga Española: Levante rompe la mala racha con dos goles milagrosos y busca salvarse

<b>Arriaga </b>se perdió los duelos contra <b>Villarreal </b>y <b>Barcelona</b>, en los que su equipo también perdió por 0-1 y 3-0, respectivamente. El mediocampista catracho, que ha disputado 17 partidos en la presente Liga, con un gol y una asistencia, podría reaparecer el próximo sábado cuando reciban al <b>Girona </b>por la jornada 27. El <b>Levante </b>sigue hundido en la clasificación, pero estos tres puntos fueron fundamentales para intentar seguir dando la pelea por la salvación. El club cuenta con 21 unidades en el penúltimo lugar y debera esperar los tropiezos del <b>Mallorca </b>y <b>Elche </b>para mantener la ilusión.