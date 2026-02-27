Tabla de posiciones Liga Española: Levante rompe la mala racha con dos goles milagrosos y busca salvarse

El Levante finalmente rompió la mala racha y consiguió tres puntos importantísimos en casa este viernes luego de imponerse 2-0 sobre el Alavés en el arranque de la jornada 26 de la Liga Española. Pese a jugar con la ventaja numérica los últimos 30 minutos por la expulsión de Víctor Prada en el Alavés, a la escuadra granota le costó firmar su sexta victoria de la temporada y lo hizo gracias al doblete de Carlos Espí cuando el partido ya estaba por finalizar.

El primero llegó a los 88 minutos y luego sentenció el triunfo al 97, provocando la algarabía en el Estadio Ciutat de València, con capacidad para 26 mil espectadores. Cabe mencionar que hoy se cumplió el último partido de sanción para Kervin Arriaga. El volante hondureño fue castigado con tres fechas por la tarjeta roja que vio el pasado 12 de febrero en la caída contra el Valencia (0-2).

Arriaga se perdió los duelos contra Villarreal y Barcelona, en los que su equipo también perdió por 0-1 y 3-0, respectivamente. El mediocampista catracho, que ha disputado 17 partidos en la presente Liga, con un gol y una asistencia, podría reaparecer el próximo sábado cuando reciban al Girona por la jornada 27. El Levante sigue hundido en la clasificación, pero estos tres puntos fueron fundamentales para intentar seguir dando la pelea por la salvación. El club cuenta con 21 unidades en el penúltimo lugar y debera esperar los tropiezos del Mallorca y Elche para mantener la ilusión.