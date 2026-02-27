Real Madrid toma rotunda decisión con Kylian Mbappé y Raúl Asensio: Pep Guardiola ya lo sabe para la Champions

<br />El resto de jugadores disponibles, sin contar a los titulares en Liga de Campeones contra el Benfica, que llevaron a cabo trabajo de recuperación en el gimnasio, llevaron a cabo una primera sesión con el partido ante el Getafe en mente que arrancó con ejercicios de activación y rondos sobre el césped de los Campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.A continuación se llevaron a cabo trabajos físicos y de finalización antes de concluir con un partido en un campo de reducidas dimensiones.