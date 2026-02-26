¡Tiran al piso a Messi! Por culpa de un fanático, la Pulga sufrió una caída tras el juego en Puerto Rico

El Inter Miami visitó Puerto Rico y salió victorioso de su compromiso amistoso frente al ecuatoriano Independiente del Valle <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/inter-miami-independiente-valle-en-vivo-locura-messi-puerto-rico-pero-que-paso-con-la-pulga-HH29486670" target="_blank">con marcador de 2-1.</a></b>Sin embargo, cuando finalizó el encuentro todos se le acercaron a la estrella argentina para una foto o la camisa del recuerdo. La Pulga como siempre actuando de buena forma.