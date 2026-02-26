¡Tiran al piso a Messi! Por culpa de un fanático, la Pulga sufrió una caída tras el juego en Puerto Rico

Sin embargo, cuando finalizó el encuentro todos se le acercaron a la estrella argentina para una foto o la camisa del recuerdo. La Pulga como siempre actuando de buena forma.

El Inter Miami visitó Puerto Rico y salió victorioso de su compromiso amistoso frente al ecuatoriano Independiente del Valle con marcador de 2-1.

Pero uno de los aficionados esquivó la seguridad en el estadio Juan Ramón Loubriel de la ciudad de Bayamón. Se fue directo a abrazar a la Pulga.

Y un elemento de seguridad no dudó en entrarle con todo al fan, llevándose de encuentro a Lionel Messi. El aficionado no lo soltó y cayeron todos al césped.

Leo se levantó y se salió de la acción, hizo un leve gesto de molestia producto del golpe. Varios jugadores fueron a consultarle a Messi si se encontraba bien.

En este encuentro también estuvo marcado porque ambas delegaciones llevaron camisetas negras, como única indumentaria disponible.

Luego de varios intentos de solucionar el problema decidieron que lo mejor era disputar el partido de igual forma. Inter Miami con casaca negra y vivos rosas e IDV con camisa oscura con detalles azules y números blancos.