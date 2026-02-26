Internacionales

¡Tiran al piso a Messi! Por culpa de un fanático, la Pulga sufrió una caída tras el juego en Puerto Rico

Un momento incómodo vivió la estrella argentina al finalizar el partido en Bayamón.

2026-02-26

El Inter Miami visitó Puerto Rico y salió victorioso de su compromiso amistoso frente al ecuatoriano Independiente del Valle con marcador de 2-1.

Sin embargo, cuando finalizó el encuentro todos se le acercaron a la estrella argentina para una foto o la camisa del recuerdo. La Pulga como siempre actuando de buena forma.

Burlas y risas: Lo insólito que vivió Messi y el Inter Miami contra Independiente del Valle en Puerto Rico

Pero uno de los aficionados esquivó la seguridad en el estadio Juan Ramón Loubriel de la ciudad de Bayamón. Se fue directo a abrazar a la Pulga.

Y un elemento de seguridad no dudó en entrarle con todo al fan, llevándose de encuentro a Lionel Messi. El aficionado no lo soltó y cayeron todos al césped.

Leo se levantó y se salió de la acción, hizo un leve gesto de molestia producto del golpe. Varios jugadores fueron a consultarle a Messi si se encontraba bien.

En este encuentro también estuvo marcado porque ambas delegaciones llevaron camisetas negras, como única indumentaria disponible.

Luego de varios intentos de solucionar el problema decidieron que lo mejor era disputar el partido de igual forma. Inter Miami con casaca negra y vivos rosas e IDV con camisa oscura con detalles azules y números blancos.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
