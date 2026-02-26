Suspenden mundial en México de este deporte por 'culpa' de la muerte de 'El Mencho': "La seguridad de los participantes..."

La suspensión de la competencia en México llegó horas después de que la FIFA dio un espaldarazo a México y en especial a Guadalajara, Jalisco, como uno de los escenarios de la Copa Mundial de Fútbol, a partir del 11 de junio.Ante dudas en el extranjero sobre si México podría garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol, que tendrá otras dos sedes en el país en Ciudad de México y Monterrey, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino aseguró que todos los países pasan por momentos de dificultades y confía en que México organice la Copa Mundial con seguridad y todas las garantías.