FIFA rompe el silencio: la rotunda respuesta a México sobre la cancelación de sede para el Mundial 2026; "Estamos analizando..."

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este martes en la ciudad colombiana de Barranquilla que tiene "confianza total en México" para la realización del Mundial de este año, que tiene partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese a la violencia desatada en el país."Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible", afirmó Infantino en una rueda de prensa.