Reinaldo Rueda reaparece luego del fracaso con Honduras: vinculan al técnico colombiano con este club de Sudamérica

El técnico colombiano fracasó con Honduras al quedar fuera del Mundial 2026 y reaparece en su país luego de 3 meses.

    Reinaldo Rueda se encuentra sin equipo después del fracaso con la Selección de Honduras al quedar fuera del Mundial 2026.
2026-02-24

Reinaldo Rueda no dirige desde el pasado 19 de noviembre, fecha en la que fue despedido de la Selección de Honduras tras no lograr la clasificación al Mundial United 2026. Desde entonces, el entrenador colombiano no ha sido anunciado por ningún club o selección, pero en las últimas horas volvió a escena y despertó rumores sobre su futuro.

El técnico cafetero fue visto en un partido de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano entre Independiente Yumbo y Real Santander, lo que desató versiones sobre una posible vinculación en esa categoría.

Sin embargo, por trayectoria y palmarés, luce poco probable que Rueda asuma un proyecto en el ascenso. A lo largo de su carrera ha dirigido clubes de peso en Colombia como Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, además de su paso internacional por Flamengo. Incluso este año surgió la posibilidad de un regreso al banquillo verdolaga, opción que fue reconocida desde el propio club antioqueño.

Su hoja de vida lo respalda. Con Atlético Nacional conquistó seis títulos, incluida la Copa Libertadores en 2016. A nivel de selecciones, dirigió en dos Copas del Mundo: Copa Mundial de la FIFA 2010 con Honduras y Copa Mundial de la FIFA 2014 con Ecuador.

Rueda cerró su segunda etapa con Honduras tras registrar siete victorias, dos empates y cinco derrotas. No obstante, pese a un saldo estadístico aceptable, la Bicolor no logró clasificar al Mundial 2026, lo que significó su salida de la escuadra catracha.

