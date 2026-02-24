Reinaldo Rueda reaparece luego del fracaso con Honduras: vinculan al técnico colombiano con este club de Sudamérica

Reinaldo Rueda no dirige desde el pasado 19 de noviembre, fecha en la que fue despedido de la Selección de Honduras tras no lograr la clasificación al Mundial United 2026. Desde entonces, el entrenador colombiano no ha sido anunciado por ningún club o selección, pero en las últimas horas volvió a escena y despertó rumores sobre su futuro.

El técnico cafetero fue visto en un partido de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano entre Independiente Yumbo y Real Santander, lo que desató versiones sobre una posible vinculación en esa categoría.