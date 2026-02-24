Reinaldo Rueda reaparece luego del fracaso con Honduras: vinculan al técnico colombiano con este club de Sudamérica

Sin embargo, por trayectoria y palmarés, luce poco probable que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/federacion-honduras-cambios-directiva-futuro-reinaldo-rueda-futuro-FO28260234" target="_blank">Rueda</a> </b>asuma un proyecto en el ascenso. A lo largo de su carrera ha dirigido clubes de peso en Colombia como <b>Atlético Nacional</b>, <b>Deportivo Independiente Medellín </b>y <b>Deportivo Cali</b>, además de su paso internacional por <b>Flamengo</b>. Incluso este año surgió la posibilidad de un regreso al banquillo verdolaga, opción que fue reconocida desde el propio club antioqueño.Su hoja de vida lo respalda. Con <b>Atlético Nacional </b>conquistó seis títulos, incluida la Copa Libertadores en 2016. A nivel de selecciones, dirigió en dos Copas del Mundo: Copa Mundial de la FIFA 2010 con <b>Honduras </b>y Copa Mundial de la FIFA 2014 con <b>Ecuador.</b>