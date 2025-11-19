Federación de Fútbol de Honduras afirma que habrá reestructuración y oficializan la salida de Reinaldo Rueda: ¿Quién llega?

Honduras empató ayer martes 0-0 ante Costa Rica en el Estadio Nacional de San José y finalizó en el segundo lugar del Grupo C con 9 puntos en la Eliminatoria de Concacaf. Esa cantidad de unidades no le permitió ni siquiera acceder al repechaje rumbo a United 2026.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) oficializó este miércoles una reestructuración inmediata en la Selección Nacional de Honduras , que arrancó desde ya con la salida del técnico Reinaldo Rueda , un día después de que la Bicolor quedara eliminada de manera definitiva del Mundial 2026.

La eliminación ya es considerada como un duro fracaso para el fútbol nacional y provocó que se aceleren los análisis en el la FFH. En las últimas horas, el ente deportivo que rige el fútbol nacional emitió un comunicado en el que asumió “con total responsabilidad” los resultados obtenidos y reconoció el sentimiento de decepción que atraviesa todo el pueblo hondureño.

La Federación también anunció que ya inició un proceso interno de evaluación técnica y estructural que abarcará informes deportivos, planificación y funcionamiento general de la Selección Nacional durante esta eliminatoria. El análisis se desarrollará, según el comunicado, “sin improvisaciones ni presiones externas” y enfocado exclusivamente en los intereses del fútbol hondureño.

Como parte de este proceso, la FFH confirmó que la relación profesional con el cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda finalizó tras el último partido clasificatorio. El entrenador colombiano deja su cargo con un fracaso total en la misión de meter a Honduras a su segundo mundial de fútbol adulto. Cabe destacar que ya lo había logrado en Sudáfrica 2010.