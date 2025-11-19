Federación de Fútbol de Honduras afirma que habrá reestructuración y oficializan la salida de Reinaldo Rueda: ¿Quién llega?

La eliminación ya es considerada como un duro fracaso para el fútbol nacional y provocó que se aceleren los análisis en el la <b>FFH</b>. En las últimas horas, el ente deportivo que rige el fútbol nacional emitió un comunicado en el que asumió “con total responsabilidad” los resultados obtenidos y reconoció el sentimiento de decepción que atraviesa todo el pueblo hondureño. La Federación también anunció que ya inició un proceso interno de evaluación técnica y estructural que abarcará informes deportivos, planificación y funcionamiento general de la Selección Nacional durante esta eliminatoria. El análisis se desarrollará, según el comunicado, “sin improvisaciones ni presiones externas” y enfocado exclusivamente en los intereses del fútbol hondureño.Como parte de este proceso, la <b>FFH </b>confirmó que la relación profesional con el cuerpo técnico encabezado por<b> Reinaldo Rueda</b> finalizó tras el último partido clasificatorio. El entrenador colombiano deja su cargo con un fracaso total en la misión de meter a Honduras a su segundo mundial de fútbol adulto. Cabe destacar que ya lo había logrado en <b>Sudáfrica 2010. </b>