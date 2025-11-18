Rueda, el gran culpable de la eliminación de Honduras del Mundial: "Hoy nos entierra a nosotros, en vez de sumar nos restó"

La eliminación de Honduras rumbo al Mundial United 2026 ha desatado una ola de señalamientos y cuestionamientos profundos, especialmente desde voces críticas de nuestros periodistas de Diario Diez. Para Nelson García, el principal responsable es Reinaldo Rueda, a quien acusa de mantener un planteamiento temeroso desde el inicio de la Eliminatoria y de repetir errores que ya se vieron en Curazao, Managua y San Pedro Sula. García lamenta que el técnico jamás asumiera una postura ofensiva, que no supiera reaccionar en los momentos clave y que acumulase fracasos previos que hoy, según él, también arrastraron a la Selección hondureña. A nivel institucional, el analista señala además que Rueda no vivía plenamente el fútbol local y critica la falta de seguimiento real a la Liga Nacional.

A estos señalamientos se suman las fuertes críticas de Daniel Ramírez y Gustavo Roca, quienes apuntan a la dirigencia del fútbol hondureño como parte esencial del fracaso. Ramírez cuestiona el formato de competencia de la Liga Nacional, la planificación deficiente y las decisiones improvisadas, como la llegada y salida repentina de asesores y exjugadores, factores que, según él, desembocaron en una eliminación a un gol del repechaje. Roca, por su parte, califica como “terrorífico” el hecho de que la Eliminatoria prácticamente se perdió en Managua, algo impensado en la historia futbolística del país. Ambos coinciden en que los federativos no asumirán responsabilidad, pues la estructura económica de la Selección les asegura continuidad, profundizando así la sensación de desencanto nacional.

LAS PALABRAS DE LOS PERIODISTAS DE DIEZ

Nelson García: "Otro fracaso. Acá vamos a sacar la lista de quiénes son los culpable. Sin duda, Reinaldo Rueda tiene mucho que ver y el hecho que terminemos jugando con este equipo. No puede ser al margen de las lesiones que terminemos con usted equipo. Yo me siento apesarado. El primer tiempo me ilusiono, pero el segundo tiempo ilusionó a Costa Rica. Lo único que hago es trasladarme a lo que pasó en Nicaragua, me traslado a lo que sucedió en el Francisco Morazán, siempre pensó de manera defensiva, nunca atacó. Desde que arrancó la Eliminatoria pudimos ganar el partido en Curazao, Rueda fue temeroso, sabíamos que Costa Rica venía a defenderse, no fuimos capaces de generar fútbol. LEA TAMBIÉN: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA El entrenador no tuvo la sabiduría, no tuvo la habilidad, la calidad para darle vuelta a la historia. Yo creo que Rueda viene de fracasos continuos. Fracasó en Colombia, fracasó en Chile y hoy nos entierra nosotros. Traté de ser positivo en que la Selección podía dar ese salto de calidad. Lamentablemente, Rueda en vez de sumar nos restó. Simple y sencillo la Selección estuvo a un gol de celebrar, no funcionó la convocatoria. Keylor Navas fue espectador. El fútbol a nivel de Selección no nos da ninguna alegría. El futuro es negro". "Yo a los federativos les quiero señalar algo. Yo a Rueda no lo vi viendo los partidos, Rueda no vivía en Honduras. Nunca lo vi en el Morazán, en el Yankel, en el Brevé Vargas. La Selección es un fracaso".