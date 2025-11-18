Rueda, el gran culpable de la eliminación de Honduras del Mundial: "Hoy nos entierra a nosotros, en vez de sumar nos restó"

<b>Nelson García:</b> "Otro fracaso. Acá vamos a sacar la lista de quiénes son los culpable. Sin duda, Reinaldo Rueda tiene mucho que ver y el hecho que terminemos jugando con este equipo. No puede ser al margen de las lesiones que terminemos con usted equipo. Yo me siento apesarado. El primer tiempo me ilusiono, pero el segundo tiempo ilusionó a Costa Rica. Lo único que hago es trasladarme a lo que pasó en Nicaragua, me traslado a lo que sucedió en el Francisco Morazán, siempre pensó de manera defensiva, nunca atacó. Desde que arrancó la Eliminatoria pudimos ganar el partido en Curazao, Rueda fue temeroso, sabíamos que Costa Rica venía a defenderse, no fuimos capaces de generar fútbol. <b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA</a></b>El entrenador no tuvo la sabiduría, no tuvo la habilidad, la calidad para darle vuelta a la historia. Yo creo que Rueda viene de fracasos continuos. Fracasó en Colombia, fracasó en Chile y hoy nos entierra nosotros. Traté de ser positivo en que la Selección podía dar ese salto de calidad. Lamentablemente, Rueda en vez de sumar nos restó. Simple y sencillo la Selección estuvo a un gol de celebrar, no funcionó la convocatoria. Keylor Navas fue espectador. El fútbol a nivel de Selección no nos da ninguna alegría. El futuro es negro". "Yo a los federativos les quiero señalar algo. Yo a Rueda no lo vi viendo los partidos, Rueda no vivía en Honduras. Nunca lo vi en el Morazán, en el Yankel, en el Brevé Vargas. La Selección es un fracaso".