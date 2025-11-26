Carlos Pavón responde a Édrick Menjívar, señala al culpable de la eliminación de Honduras y deja claro: "No hubo liderazgo"

Carlos Pavón, leyenda del fútbol hondureño, rompió el silencio en su programa 'La Sombra Xperience' tras la dolorosa eliminación de la Selección Nacional rumbo al Mundial 2026 y respondió directamente a las palabras de Edrick Menjívar sobre los exjugadores. 'La Sombra Voladora' fue claro al señalar que la mentalidad del equipo nunca estuvo en el lugar correcto. “Si tu mentalidad es que tenés que ir a ganar ese partido, ¿cómo tiene que ser tu enfoque? El primer enfoque no debía ser Haití vs Nicaragua, tenía que ser Costa Rica”, afirmó. Pavón también remarcó que esta generación vivió pendiente de otros resultados, algo que él rechaza por completo. Recordó el proceso de 2009: “Nosotros nunca estuvimos pendiente de otros; el enfoque era El Salvador y por eso el fútbol nos dio porque hicimos nuestro trabajo”. A esto sumó una crítica severa al comportamiento del grupo: “Lo que más me defrauda es que nunca tuvieron respeto a la afición... esta generación tuvo respaldo y aun así estuvieron light”.

En su análisis también tocó el tema del liderazgo interno, asegurando que en este proceso simplemente no existió. “Nunca vi alguien que gritara, que se acercara al compañero y le dijera las cosas; esperemos que no se molesten porque son muy sensibles”, expresó. Y le respondió a Édrick Menjívar sobre el supuesto abandono de los exjugadores, Pavón fue contundente: “Si estás mal, pedís ayuda; nunca recibí un mensaje para poderles apoyar”. Incluso agregó que los jóvenes deben proponerse trascender: “Si estos chicos no se meten en la cabeza que deben borrar nuestro nombre en las próximas eliminatorias, entonces que ya no hablen de Carlos Pavón”. Carlos Pavón señaló sin titubeos a Reinaldo Rueda como el principal responsable del fracaso. “Cometió demasiados errores... no entendí jugar con un solo delantero; perdió muchas oportunidades con Joseph Rosales y Andy Najar que son más ofensivos”, explicó. Para finalizar, cuestionó la toma de decisiones y el exceso de confianza ante rivales como Nicaragua. A esto sumó críticas a la dirigencia: “El directivo tiene que ser inteligente; si confían en ti que sean en las buenas y en las malas; Honduras no solo ha fracaso en selecciones mayores y el federativo tiene que saber que algo malo están haciendo", sentenció el exmundialista en Sudáfrica 2010 con la Bicolor.

- LO QUE DIJO CARLOS PAVÓN -

Actitud: "Si tu mentalidad y sabes que tienes que ir a ganar ese partido (vs Costa Rica), ¿tu mentalidad cómo tiene que ser? Sabiendo de que dependíamos de otros juegos. El primer enfoque no debería de haber estado en el partido de Haití vs Nicaragua, tuvo que haber sido Costa Rica". No estar pendiente de otros: "Nosotros en 2009 nunca estuvimos pendiente de otros y de hecho las imágenes se ven clarísimas en el partido que le ganábamos a El Salvador, se ve que nosotros preguntamos qué pasó en el partido de Costa Rica ya que el enfoque nuestro era El Salvador. El fútbol nos dio porque hicimos nuestro trabajo".

Nunca respetaron a la afición: "Lo que más me defrauda es que nunca tuvieron respeto a la afición. La responsabilidad de uno es no defraudar a tu gente y esta generación tuvo respaldo de la afición, eso es lo que molesta porque hubo respaldo de la afición y de la prensa. Estos chavos estuvieron light, pero me da mucha tristeza por la afición aquí en Estados Unidos y las oportunidades que se daban a muchas personas con una clasificación al Mundial". La mentalidad: "Yo siempre me propuse cosas y las logré, yo me tenía claro que quería anotar el gol de la clasificación al Mundial y así sucedió. Contra Estados Unidos fallé un penal y la vida te da cachetadas, la virtud y la gracia de Dios está ahí porque la vida continúa. Eso es lo que te da los años y la experiencia que sabes cómo dosificar". ¿Apoyo de exjugadores?: "Si tú estás enfermo, ¿qué haces? Pedimos ayuda y si tú vas con Carlos Pavón o Amado Guevara y al inicio del proceso tuvieron a Maynor Figueroa. Yo no sé si Rambo se sintió rechazado cuando él los visitaba. Si te sientes mal, pide ayuda y hoy es tan sencillo conseguir el número de uno. Vos crees que si yo hubiese recibido un mensaje de uno de los líderes o del cuerpo técnico yo hubiese estado; nunca recibí un mensaje para poderles apoyar". Nunca hubo liderazgo: "En esta selección faltó mucho liderazgo porque yo nunca vi alguien que gritara, nunca vi alguien que se le acercara al compañero y le dijera las cosas. Decirle las cosas tal cual son y esperemos que no se molesten porque son muy sensibles, son demasiado sensibles pero es la realidad. No hubo liderazgo en esta generación y en este proceso". Ser mejores: "Cuando nosotros estuvimos se hablaba de la generación de España 82 y que eran mejores que nosotros, pero nosotros queríamos que se hablara de nuestra generación. Yo no quiero que ya hablen del Macho Figueroa, sino que hablen de mí, esa es la situación de querer ser mejor. Incluso le dije a Figueroa que le iba a romper su récord. ¿Cuál es el mensaje? Que ahora les toca a ustedes borrar el nombre de nosotros en las próximas eliminatorias. Si estos chicos no se meten eso en la cabeza, les pido que ya no hablen de Carlos Pavón".

Reinaldo Rueda: "Mucha responsabilidad, cometió demasiados errores y siendo la cabeza principal. No entendí su formación de jugar con un solo delantero. Se le cuestiona mucho el tema de Pinto y una de las cosas que hemos visto del mismo Pinto o el caso de Alexy Vega cuando lo pusieron a jugar, que salió con calambre. A veces el jugador no está a la altura y explicó que Pinto o Vega son buenos para el ataque, en selección es distinto porque tenés que ir y venir. Creo que buscó la experiencia en el caso de Quioto y Palma, pero le achaco porque perdiste muchas oportunidades con Joseph Rosales y Andy Najar que son más ofensivos. Creo que faltó trabajo y con todo respeto, no creo que Pinto haya sido la solución".