Carlos Pavón responde a Édrick Menjívar, señala al culpable de la eliminación de Honduras y deja claro: "No hubo liderazgo"

En su análisis también tocó el tema del liderazgo interno, asegurando que en este proceso simplemente no existió. “Nunca vi alguien que gritara, que se acercara al compañero y le dijera las cosas; esperemos que no se molesten porque son muy sensibles”, expresó.Y le respondió a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/menjivar-confirma-retiro-honduras-desmiente-rambo-postura-troglio-estare-golpeado-hasta-que-me-muera-FA28284405" target="_blank">Édrick Menjívar</a> </b>sobre el supuesto abandono de los exjugadores, <b>Pavón </b>fue contundente: “Si estás mal, pedís ayuda; nunca recibí un mensaje para poderles apoyar”. Incluso agregó que los jóvenes deben proponerse trascender: “Si estos chicos no se meten en la cabeza que deben borrar nuestro nombre en las próximas eliminatorias, entonces que ya no hablen de Carlos Pavón”.<b>Carlos Pavón </b>señaló sin titubeos a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/federacion-honduras-cambios-directiva-futuro-reinaldo-rueda-futuro-FO28260234" target="_blank">Reinaldo Rueda</a> </b>como el principal responsable del fracaso. “Cometió demasiados errores... no entendí jugar con un solo delantero; perdió muchas oportunidades con Joseph Rosales y Andy Najar que son más ofensivos”, explicó.Para finalizar, cuestionó la toma de decisiones y el exceso de confianza ante rivales como <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/prometio-hacerle-maldad-honduras-confirmo-despido-como-tecnico-eliminatoria-EI28319973" target="_blank">Nicaragua</a></b>. A esto sumó críticas a la dirigencia: “El directivo tiene que ser inteligente; si confían en ti que sean en las buenas y en las malas; Honduras no solo ha fracaso en selecciones mayores y el federativo tiene que saber que algo malo están haciendo", sentenció el exmundialista en Sudáfrica 2010 con la Bicolor.