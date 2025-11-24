Centroamérica

Prometió hacerle la "maldad" a Honduras y lo hizo, hoy se confirmó su despido como técnico

Nicaragua disputó por primera vez en su historia la última ronda de la eliminatoria de Concacaf.

  • Prometió hacerle la maldad a Honduras y lo hizo, hoy se confirmó su despido como técnico

    "Fantasma" Figueroa ya no sigue con su proyecto al frente de la selección de Nicaragua. Foto cortesía.
2025-11-24

La eliminatoria de Concacaf finalizó con la clasificación directa de Panamá, Curazao y Haití al Mundial United 2026 quedando eliminadas selecciones como Honduras y Costa Rica.

Una de las selecciones sorpresas fue Nicaragua que a pesar ser última del grupo C con apenas 4 puntos, su única victoria se dio contra Honduras en Managua.

Jugador del Olimpia se pone en rebeldía al no ser considerado por Eduardo Espinel y está a un paso de salir de la institución

Previo a ese triunfo histórico, Marco Antonio "Fantasma" Figueroa se ensañó contra Honduras al afirmar que les haría "la maldad" y finalmente cumplió con su objetivo.

El entrenador Marco Antonio "Fantasma" Figueroa tuvo a Nicaragua por primera vez en la última etapa de la eliminatoria de Concacaf y a pesar que no logró el acontecimiento histórico se fue con la frente en alto.

"Fantasma" Figueroa y la Federación de Nicaragua tenían el arreglo contractual hasta la finalización del último partido contra Haití donde perdieron 2-0.

Sin embargo, la Federación de Nicaragua le comunicó al entrenador chileno que no se extenderá el vínculo y que su paso por el país centroamericano finalizó.

Marco Antonio "Fantasma" Figueroa prometió llevar a Nicaragua a su primera Copa del Mundo y también a la Copa Oro 2025, pero en ninguna tuvo éxito.

Fueron 16 partidos victoriosos del chileno al frente de Nicaragua, además fueron 7 empates y un total de 17 derrotas, así terminó su travesía con los Pinoleros.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Eliminatoria Concacaf
|
Mundial 2026
|
Fantasma Figueroa
|
Selección de Nicaragua
|