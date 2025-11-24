Jugador del Olimpia se pone en rebeldía al no ser considerado por Eduardo Espinel y está a un paso de salir de la institución

A pesar de que marchan en el primer lugar del torneo, un sismo sacude a lo interno del <b>Olimpia</b>. Uno de los defensores referentes ha vivido un momento de tensión con el técnico <b>Eduardo Espinel </b>durante el último juego de liga, donde vencieron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-marathon-en-vivo-transmision-goles-resultado-liga-nacional-honduras-PJ28306876" target="_blank">3-2 a Marathón</a></b>.Se trata del zaguero <b>José García </b>quien protagonizó un episodio que encendió todas las alarmas a lo interno de la institución y que podría detonar su salida inmediata del club, según ha conocido <b>Diario DIEZ </b>en las últimas horas.