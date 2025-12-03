Liga Nacional

Olancho FC y Olimpia empatan y los potros dejan cuesta arriba la clasificación a la liguilla de la Liga Nacional

Los olanchanos se comprometen con la liguilla con este empate 2-2 contra Olimpia, que mantiene el liderato del torneo.

2025-12-03

En un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Liga Nacional, Olancho FC y Olimpia empataron 2-2 en el estadio Juan Ramón Brevé, resultado que complica seriamente las aspiraciones de los pamperos de avanzar a la liguilla. Para el cuadro olanchano, el triunfo era una obligación, pero no lograron sostener la ventaja pese a la remontada momentánea.

El partido inició dominado por Olimpia, que con mejor manejo de balón y mayor precisión ofensiva presionaba a la defensa local. En el minuto 30', llegó el primer gol del juego, obra del talentoso Michaell Chirinos. El atacante albo observó adelantado al portero Gerson Argueta y con una exquisita vaselina abrió el marcador, poniendo el 0-1 para los visitantes.

Con el paso de los minutos, los albos perdonaban en varias ocasiones y los potros esperaban su momento. En el tiempo agregado del primer tiempo, llegó la justicia del marcador. Al 45+1', el joven Yemerson Cabrera apareció solo para cerrar con un contundente remate tras un brillante pase de Rodrigo de Olivera desde un tiro de esquina, igualando las acciones 1-1 justo antes del descanso.

El inicio del segundo tiempo trajo cambios de parte del entrenador de Olancho, Reynaldo Tilguath, quien refrescó al equipo con tres sustituciones que le dieron nuevo ímpetu al plantel pampero. Esta reacción ofensiva rindió frutos rápido, ya que al minuto 52', Rodrigo de Olivera aprovechó un desajuste defensivo en la marca del uruguayo Emanuel Hernández y anotó tras un centro preciso de Almendárez, poniendo el 2-1 a favor de Olancho.

A partir de ahí, los olanchanos se sintieron más cómodos en el campo, logrando controlar los intentos ofensivos de Olimpia, que parecía no encontrar caminos claros para penetrar el área rival. La intensidad del conjunto local mantenía a raya el dominio albo, haciendo complicada la búsqueda del empate para los visitantes.

Sin embargo, en el minuto 83', Olimpia encontró la igualdad definitiva. Clinton Bennett, que recién había ingresado al partido, se elevó solo para conectar de cabeza un tiro de esquina y empatar el encuentro 2-2.

Este empate deja a Olancho FC al borde del abismo, con escasas opciones para clasificar a las triangulares de la liguilla, mientras que Olimpia continúa firme como líder del certamen, encarrilado hacia la fase final con paso sólido y la moral alta tras rescatar un punto valioso lejos de casa.

- FICHA TÉCNICA -

(2) OLANCHO FC - Gerson Argueta; Óscar Almendárez, Nelson Muñoz, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez (Deyron Martínez, 46'); José Domínguez (Edgar Benítez, 62'), Alex López (Omar Elvir, 62'), Diego Rodríguez (Roger Sander, 46'), Marlon Ramírez; Yemerson Cabrera (Yeison Mejía, 46') y Rodrido de Olivera.

DT: Reynaldo Tilguath.

Goles: Yemerson Cabrera, 45+1', Rodrigo de Olivera 62'.

Tarjetas amarillas:

Tarjetas rojas: No hubo.

(2) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Carlos Sánchez (Clinton Bennett, 82'), Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Edwin Lobo (Edwin Solano, 82'); Agustín Mulet, Elison Rivas (Josman Figueroa, 69'), José Pinto, Michaell Chirinos; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

DT: Eduardo Espinel (URU)

Goles: Michaell Chirinos 30', Clinton Bennett 83'.

Tarjetas amarillas: Elison Rivas, Michaell Chirinos, Agustín Mulet, Clinton Bennett.

Tarjetas rojas: No hubo.

**

Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas, Juticalpa

Árbitro: Julio Güity (La Ceiba)

