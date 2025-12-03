Olancho FC y Olimpia empatan y los potros dejan cuesta arriba la clasificación a la liguilla de la Liga Nacional

<b>(2) OLANCHO FC - </b>Gerson Argueta; Óscar Almendárez, Nelson Muñoz, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez (Deyron Martínez, 46'); José Domínguez (Edgar Benítez, 62'), Alex López (Omar Elvir, 62'), Diego Rodríguez (Roger Sander, 46'), Marlon Ramírez; Yemerson Cabrera (Yeison Mejía, 46') y Rodrido de Olivera.<br /><br />DT: Reynaldo Tilguath.<br /><br />Goles: Yemerson Cabrera, 45+1', Rodrigo de Olivera 62'.<br /><br />Tarjetas amarillas:<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br /><b>(2) OLIMPIA - </b>Edrick Menjívar; Carlos Sánchez (Clinton Bennett, 82'), Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Edwin Lobo (Edwin Solano, 82'); Agustín Mulet, Elison Rivas (Josman Figueroa, 69'), José Pinto, Michaell Chirinos; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.<br /><br />DT: Eduardo Espinel (URU)<br /><br />Goles: Michaell Chirinos 30', Clinton Bennett 83'.<br /><br />Tarjetas amarillas: Elison Rivas, Michaell Chirinos, Agustín Mulet, Clinton Bennett.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas, Juticalpa<br /><br />Árbitro: Julio Güity (La Ceiba)